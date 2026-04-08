Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon’un işgal edilmesi nedeniyle çıktıkları göç yolculuğunda hayatını kaybederek Ordu’nun Perşembe ilçesindeki mezarlığa defnedilen Trabzonlu muhacirlerin bulunduğu mezarlığı düzenlemek için kurumlara çağrıda bulundu. Ortahisar Belediyesi olarak mezarlığı, şehitlerin hatırasına yakışır bir şekilde düzenlemeye hazır olduklarını belirten Başkan Kaya, “Aziz şehitlerimiz için bu mezarlığımızın çevresini düzenleyelim, bakımını onarımını yapalım, bir anıt oluşturup muhacirlik yolculuğunu, savaşın ve vatanın ne demek olduğunu yeni nesle anlatalım istiyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak bu konuda adım atmaya hazırız” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon’un 1916 yılında Ruslar tarafından işgalinin ardından muhacirliğe çıkanların hayatını kaybederek defnedildiği Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Bekirli Mahallesi’ndeki Trabzonlu Muhacirler Şehitliği’ni ziyaret etti. Başkan Kaya’nın ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Alper Öztürk ve Ernul Arslan ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Saadettin Önsel de eşlik etti.

BAŞKAN KAYA, MEZARLIĞIN DÜZENLENMESİ İÇİN KURUMLARA ÇAĞRIDA BULUNDU



Yaklaşık 300 kişinin mezarının bulunduğu tahmin edilen ve bakımsız bir halde halde bulunan Trabzonlu Muhacirler Şehitliği’ni inceleyerek mahalle halkından bilgi alan Başkan Ahmet Kaya, Trabzonlu şehitlerin hatırasını yaşatmak, ahde vefa göstermek için kurumları birlikte hareket etmeye davet etti. Ortahisar Belediyesi olarak mezarlığı düzenlemeye ve alana bir muhacirlik anıtı dikmeye hazır olduklarını belirten Başkan Kaya, konu ile ilgili Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne resmi talepte bulunacaklarını bildirdi.

“EVİNİ BARKINI BIRAKARAK GÖÇ EDENLER, HASTALIK VE SOĞUKTAN HAYATINI KAYBETTİ”



Trabzonlu Muhacirler Şehitliği’nin, hikayesi ve savaşın acı yüzüyle kendisini çok duygulandırdığını belirten Başkan Kaya, esaret altında yaşamamak için zorlu koşullarda göç eden Trabzonluların hatırasını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.



Mezarlığın hikayesini anlatan Başkan Kaya, “Yıl 1916. Trabzon’umuz Rus işgaline uğruyor. İşgal nedeniyle eli silah tutanlar vatan savunması için cepheye koşuyor, düşmanın karşısına dikiliyor. Ancak kadın, yaşlı ve çocuklar yollara dökülüyorlar, bir muhacirlik yolculuğuna çıkıyorlar. Evini, barkını, ahırında hayvanını, tarlasında mahsulünü bırakarak yola çıkan binlerce Trabzonlu hemşerimiz bu yolculuk sonucu hastalık, açlık, soğuk gibi nedenlerle şehit düşüyor. Perşembe ilçemizin Bekirli Mahallesi’nde bu mezarlık oluşturuluyor ve şehit düşen hemşerilerimiz, buraya defnediliyor” dedi.

“ATALARIMIZ BU KOŞULLARDA YATARKEN HUZURLU OLAMAYIZ”



Bölgede, ‘Garip Trabzonlular Mezarlığı’ ve ‘Kimsesiz Trabzonlular Mezarlığı’ olarak da bilinen mezarlığı ilk olarak milletvekilliği döneminde öğrendiğini ifade eden Başkan Kaya, “Burayı ziyaret ederek çok duygulanmıştım. Bu konuyu gündeme taşıyarak öğrenilmesini ve çalışma yapılmasını istedim. Bekirli Köyünde yaşayan vatandaşlarımız sağ olsunlar bu mezarlığı temiz tutmaya, bakımını yapmaya çalışıyorlar ama görüldüğü gibi mezarlığın kapsamlı bir çalışmaya ihtiyacı var. Burada atalarımız bu koşullarda yatarken biz huzurlu olamayız. Yolu düşen bütün hemşerilerimizin gelip rahmeti rahmana kavuşmuş büyüklerimizin mezarlarını ziyaret edip bir Fatiha okumasını gönülden arzu ediyoruz” sözlerini kullandı.

“ORTAHİSAR BELEDİYESİ OLARAK ÇALIŞMA YAPMAYA HAZIRIZ”



Trabzonlu Muhacirler Şehitliği’ni düzenlemek ve şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak şekle büründürmek için kurumları el birliğiyle çalışmaya davet eden Başkan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aziz şehitlerimiz için bu mezarlığımızın çevresini düzenleyelim, bakımını onarımını yapalım, bir anıt oluşturup muhacirlik yolculuğunu, savaşın ve vatanın ne demek olduğunu yeni nesle anlatalım. Ortahisar Belediyesi olarak biz bu işte varız, adım atmaya hazırız. Konuyla ilgili Ordu Valimize ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu işe talip olduğumuzu bildireceğiz. İnşallah dayanışma ile güzel bir çalışmaya imza atacağız. Konuyu daha önce Ekrem İmamoğlu Başkanımıza bildirdiğimde kendisinin de akrabalarının bu mezarlarda bulunduğunu ve gereken her türlü desteği vereceğini söylemişti. Biz de artık bu vazifeyi gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah gerekli onaylar verilir ve Ortahisar Belediyesi olarak en kısa sürede burayı arzu ettiğimiz şekle büründürürüz.”