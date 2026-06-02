Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon’da yapılacak etkinliklerde yerel yönetimlerin yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Etkinlik alanlarının tahsisinden temizliğine kadar birçok sorumluluk yerel yönetimler üzerinden yürütülecek. Gönül ister ki bu yanlıştan dönülsün ve bu hizmeti yeniden yerel yönetimler versin ve bu da, geçmişte olduğu gibi soruşturma konusu yapılmasın. Ama maalesef Türkiye’de özellikle muhalif belediyelere bu konuda soruşturmalar açılıyor ve çok zor durumlarda kalabiliyoruz” dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantılarının ilk birleşimi, Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi’nin Mayıs ayında gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan bir bilgilendirme yaptı. Ardından Meclis Grup Başkanvekilleri ve Meclis Üyeleri gündem dışı söz alarak, çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

“CHP’YE YAPILAN DARBEYİ ASLA KABUL ETMİYORUZ, PARTİNİN SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DİR”



Toplantının açılışında Meclis Üyelerinin ve hemşerilerinin bayramını kutlayan Başkan Kaya, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı mübarek bayram günlerinde son derece üzücü gelişmeler yaşadıklarını ifade ederek, “Bir Kurban Bayramı’nı daha geride bıraktık. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramlar, birlik, beraberlik, sevgi, paylaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı mübarek günlerdir. Ancak ne yazık ki ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle yine buruk bir bayram geçirdik. Her zamankinden daha çok dayanışmaya, daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz Kurban Bayramımızda maalesef bu duygularımıza gölge düşüren gelişmeler yaşadık. Bundan son derece üzgünüm. Ben de Ankara’da CHP Genel Merkezi’ndeydim. Biber gazlarıyla, plastik mermilerle, TOMA’larla, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bizzat “Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir” diyerek onunla birlikte yol yürüyen bütün milletimize emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partimize, 100 yıllık siyasi tarihimizde görülmemiş bir saldırı yapıldı. Bundan çok büyük üzüntü duyduğumu buradan sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Resmen demokrasimize, siyasal yaşamımıza bir darbe yapılmıştır. Bu darbeyi asla kabul etmediğimizi, bu tür olayların yapana da hiç kimseye de bir fayda sağlamayacağını buradan bütün milletimizle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Bir kurultay delegesi olarak 38’inci kurultaya katılmış ve onurla, bütün inancıyla Sayın Özgür Özel’e oy vermiş bir delege olarak seçilmiş Genel Başkanımız dışında hiçbir iradeyi tanımadığımızı buradan bütün milletimize ilan ediyorum” dedi.

BAŞKAN KAYA: “TRABZON’DA KALICI BİR KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANI OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR”



Kurban Bayramı’nın Ortahisar’da en güzel ve sorunsuz şekilde yaşanması için, belediye olarak görev ve yetki alanlarına giren bütün konularda ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Kaya, “1 Nolu Bostancı Mahallemizde çevre şehirlerden ve ülkemizin farklı yerlerinden gelen besicilerimiz ve kurbanlığını temin etmek ve kesim yapmak isteyen vatandaşlarımız için Kurban Pazarımızı oluşturduk. Çok şükür mahcup olmadan Kurban Bayramımızı geçirmiş olduk. Ancak şunu belirtmem gerekiyor; Trabzon gibi güzide bir ilde hala bir kurban satış alanının olmayışı büyük bir eksikliktir. Bu konunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getirilerek mutlaka çözülmesi konusunda ortak irade alınması lazım. Çünkü her Kurban Bayramı öncesinde satış alanını nerede kuracağımızın kaygısına düşmek, satış için gelen besicilerimize yer verirken bir takım sıkıntılar yaşamak istemiyoruz. Birçok şehir bunu başarmış durumda, ancak Trabzon arazi kıtlığı nedeniyle bu konuda dezavantajlı durumda. Bu yıl da oluşturduğumuz pazarla Kurban Bayramı’nı geçirdik ama seneye ne yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden bu belirsizliği ortadan kaldırmak adına kalıcı ve hijyenik bir kurban satış ve kesim alanı oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

“BU ŞEHİRDE YAPILAN ETKİNLİKLER, YEREL YÖNETİMLER YOK SAYILARAK OLMAZ”



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 6-14 Haziran tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak etkinliklerde yerel yönetimlerin yok sayılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Kültür Sanat etkinlikleri, aslında yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasındaydı. Ama sizler de biliyorsunuz, kültür sanat etkinlikleri dolayısıyla, masraf yapma, sanatçıya ödeme yapma gibi gerekçelerle birçok belediye yargılanıyor. Ancak devasa bütçeler, Bakanlık eliyle harcanabiliyor! Burada bir çifte standart var. Bu şehirde yapılan etkinlikler, yerel yönetimler yok sayılarak olmaz. Sonuçta etkinlik alanlarının tahsisinden temizliğine birçok sorumluluk yerel yönetimler üzerinden yürütülecek. Gönül ister ki bu yanlıştan dönülsün ve bu hizmeti yeniden yerel yönetimler versin. Bu şehrin dokusunu, yapısını bilen insanlar olarak hangi sanatçıların ya da etkinliklerin ilgi göreceğini bilen insanlar olarak bu etkinliklerin öncülüğü yerel yönetimler tarafından yapılsın ve bu da geçmişte olduğu gibi soruşturma konusu yapılmasın. Ama maalesef Türkiye’de özellikle muhalif belediyelere bu konuda soruşturmalar açılıyor ve bu konularla ilgili çok zor durumlarda kalabiliyoruz” şeklinde konuştu.

“UMARIZ YAVUZ SELİM SAHASI İLE İLGİLİ ÖNERİLER DİKKATE ALINARAK DOĞRU BİR İMALAT GERÇEKLEŞTİRİLİR”



Trabzon amatör futbolunun beşiği olan Yavuz Selim Sahası ile ilgili önerilerin dikkate alınarak sürecin yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kaya, bu konunun takipçisi olduklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yavuz Selim Sahası projesinin ASKF ve Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonuyla yürütüldüğü kanaatindeyim, yapılan açıklamalar bu yönde. Bir işi bir kere, doğru yapıp kaynaklarımızı verimli kullanmamız anlamında hassasiyet gösterilmesi kıymetli. Umarım muhatapları önerileri değerlendirerek doğru bir imalat gerçekleştirir. Bizler de konunun takipçisiyiz.”

“YEREL ESNAFLARIMIZ GEREĞİNDEN FAZLA UZAYAN FUARLAR NEDENİYLE MAĞDUR EDİLİYOR”



Trabzon’da alışveriş festivali adı altında yapılan fuarların, gereğinden fazla uzayarak yerel esnafı mağdur ettiğini belirten Başkan Kaya, “Özellikle yerel esnaflarımız bu fuarlar eliyle mağdur ediliyor, bunu yakından takip ediyorum. Bu fuarların çok uzaması, satılan ürünler arasında yerel esnafımızın sattığı ürünler olmasının tekrar bir gözden geçirilmesi fikrine ben de katılıyorum. Konuyu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme getirerek yerel esnafımız açısından oluşan sıkıntıları anlatacağız. Yerel esnafımızın korunması önemli bir konu, çünkü esnaflarımız gerçekten zor durumda. Trabzon, son dönemde turizm kenti hüviyetine büründü ve milyonlarca insanımız bu sektörden ekmek yiyor. Esnaflarımız şuanda turistleri bekliyor. Ben önümüzdeki günlerde bir hareketlilik başlamasını umuyorum ve diliyorum. Çünkü beklenen turizm hareketliliği olmazsa, gerçekten bu şehrin Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

AKAÇ: “ÇAĞLAYAN ŞELALESİNE ULAŞIMI SAĞLAYACAK YOLUN YAPIMINDA SÜREÇ, BÜTÜN İZİNLER ALINARAK YÜRÜTÜLÜYOR”



Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Çağlayan Şelalesi’ne ulaşımı sağlayacak yolun yapımıyla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede, şu anda bir iz yolu oluşturmak suretiyle bağlantı yolunun yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Yol kotunun düşürülerek araç trafiğine uygun hale getirileceğini kaydeden Akaç, “Yol yapımında kullanılan patlatmalar izinle gerçekleşiyor ve jandarma denetiminde yapılıyor. Patlatma yapılan bölgede de yapılaşma yer almıyor. Kısmi zararları oluşan vatandaşlarımız olabilir ancak onları da gidereceğiz. Bütün yol imalatlarında çevresel sıkıntılar olabiliyor, bu sıkıntıları en aza indirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derenin akışını sağlıklı kılacak çalışmaları da ayrıca yapacağız. Gelecek açısından çok ciddi bir planlama yapıyoruz. Bölgenin 4 mevsim ulaşılabilir olması çok önemli. Gerekli ıslah çalışmalarını yol yapımın ardından gerçekleştireceğiz” dedi.

“KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN PLANLANMASINDA YEREL İDARELERİN YOK SAYILMASI BİR EKSİKLİKTİR”



Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılacak etkinliklerde yerel yönetimlerin yok sayılmasının büyük bir eksiklik olduğunu kaydeden Akaç, “Şehrimizde 6-14 Haziran arasında Kültür Yolu Festivali yapılacak. Bununla ilgili tüm planlamayı Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıyor. Anladığım kadarıyla Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizi yok sayan bir planlama yürütüldü. Yerel idarelerin yok sayıldığı böylesi planlamaların eksik olduğunu düşünüyoruz. Birçok etkinlik Ortahisar ilçemizde gerçekleşecek. Bu alanların temizliği, güvenliği, zabıta işlemleri bizim tarafımızdan yürütülecek ama biz bu işin bileşeni değil, Büyükşehir Belediyemiz bu işin bileşeni değil. Bu festivalin yine eksik yürütülen bir süreç olduğunu ve kamu kurumları arasında kurulması gereken koordinasyonun bu yıl da gerçekleştirilmediğini görüyorum” şeklinde konuştu.

“YEREL İDARELERİN MERKEZİLEŞTİRİLEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KOORDİNE EDİLMEYE ÇALIŞILMASINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ”



Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kanun değişikliğiyle, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının şirket kurması, sermaye katılımında bulunması veya kooperatiflere ortak olmasının Cumhurbaşkanı onayına bağlandığını hatırlatan Akaç, bu düzenlemenin yerel idarelerin sağlıklı işlemesini engelleyeceğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Belediye şirketlerinin yönetimine dair hükümetimizin attığı yeni bir adım var. Sermaye katılımı veya sermaye artırımı tartışmasını Cumhurbaşkanlığının oluruna bırakan bir kanuni düzenleme yapıldı. Yani artık yerel idarelerin merkezileştirilen bir yönetim anlayışıyla koordine edilmeye çalışıldığını, emir komutanın tek merkezi haline getirilerek yerel idare hizmetlerinin sağlıklı işleyişini engelleyecek bir yapının kurulmaya çalışıldığını veyahut da muhalefet belediyelerinin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı makamına alınan yetki ve sorumluluklarla önünün kesilmeye çalışıldığı bir sürecin işletildiğini görmekten son derece üzüntülüyüz. Burada babamızın şirketlerini yönetmiyoruz. Kamuya hizmet eden işler yapmaya çalışıyoruz. Bunun yeniden değerlendirilmesi ya da konuya bir açıklama getirilmesi gerektiği konusunda talebimizi seslendiriyorum. Bu talebi Büyükşehir Meclisi’nde de dile getireceğimizi, hükümetimizin bu konudaki gerçek niyetinin ne olduğu konusunda bir açıklama bekliyoruz. Çünkü şirketlerin yönetimi sıkıntıya uğrayacaktır. Biz de sermaye artırımına ilişkin ara ara kararlar alabiliyoruz ancak Büyükşehir Belediyemiz her toplantısında en az iki şirketinin sermaye artırım talebiyle karşılaştığımızı biliyoruz. Yani bu bütün belediyelerin genel bir sorunudur.”

ZORLU: “ÇAĞLAYAN’DA YAPILAN YOL, YILDA 350 BİN TURİSTİN ZİYARET EDECEĞİ BİR ALANA ULAŞMAK İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞMADIR”



Ortahisar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, Çağlayan Şelalesi’ne ulaşımı sağlayacak yol çalışmalarının, yılda en az 350 bin turistin ziyaret edeceği muhteşem bir alana ulaşmak için yapılan bir çalışma olduğunun altını çizerek, “Şelaleye ulaşmak için farklı bir yol da var, fakat o yol ancak 2 saatte aşılacak bir mesafede bulunuyor. Bu yolu kullanmamız halinde yaptığımız yatırımın bir karşılığı olmazdı. O araziye ulaşmamız lazım. Biz söz konusu alanda sebep olduğumuz tahribatın düzeltmesini de yapacağız” diye konuştu.

“HER YERDE OLDUĞU GİBİ, KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE DE DIŞLANDIĞIMIZI GÖRÜYORUM”



Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon’da yapılacak etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi’nin olmayacağını ve yerel hizmetlerle ilgili bütün sorumluluğu Ortahisar Belediyesi’nin alacağını dile getiren Zorlu, bu süreçte Ortahisar Belediyesi’nin dışlandığına dikkati çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehrimiz bu yıl yine Kültür Yolu Festivaline ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyemiz bundan kendini ayırdı. Sebebi, geçen yıl 12 şehidimiz olduğunda kutlamaların iptal edilmeyişiydi. Biz buna itiraz etmiştik, Büyükşehir Belediyemizin de itiraz etmesine rağmen Kültür Bakanlığı ‘ben anlaşmalarımı yaptım. Bu anlaşmaların tazminatı var’ gerekçesiyle festivali gerçekleştirdi. Ahmet Metin Genç Başkanımız buna bu anlamda karşı çıktığını söylüyor ama duyduklarımız, bildiğimiz şudur. “Büyükşehir Belediyesi olarak bütçesini bizim yönetmemiz gerektiğini söylüyorum” dedi. Bunun karşılığını bulamayınca da bu sefer Büyükşehrin hiçbir alanında halkımız konser izleyemeyecek. En sonunda Trabzonspor’un yanında bir alan bulundu. Ama Büyükşehir Belediyesi’nin burada hiçbir hizmeti olmayacaktır. Ne otobüs seferleri yapacaktır ne de müdahale edecektir. Ortahisar Belediyesi olarak, buranın bütün sorumluluğunu biz alacağız, temizliğini biz yapacağız. Ama biz hiçbir yerde anılmıyoruz. Bunun yanlış olduğunu belirtiyorum. Buna eminim ki AK Partili ve MHP'li arkadaşlarımız da katılacaktır. Her yerden dışlandığımız gibi buradan da dışlandığımızı görüyorum.”



Ortahisar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantıları, yarın saat 14.00’da yapılacak oturumla devam edecek.