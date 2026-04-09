Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP’li belediye başkanları hakkında ithamlarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Partili Üyesi Faruk Kanca’ya tepki göstererek, “Asıl ahlaksızlık CHP’li belediye başkanlarını suçlayıp kendi partisinin belediye başkanlarını konuşmamaktır” dedi.

Başkan Kaya, Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı 1. Toplantısında, CHP’li belediye başkanları hakkında ithamlarda bulunan AK Parti Meclis Üyesi Faruk Kanca’ya tepki gösterdi. Meclis Toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Kaya, Kanca’nın sürekli olarak ahlak dışı meseleleri siyaset malzemesi yaptığına dikkat çekti.

Başkan Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Faruk Bey (Kanca) bunu her zaman yapıyor. Kendisinin bugüne kadar ne ilimizle, ne de ilçelerimizle ilgili bir tespitini, önerisini görmedik. Uşak Belediye Başkanı’nın ya da bazı ahlaksızların yaptıklarını savunacak değilim. Ama asıl ahlaksızlık, Uşak Belediye Başkanını söylerken Adapazarı Belediye Başkanını, Aydın Köşk Belediye Başkanını söylememektir. Eğer ahlaklı bir adamsan, parti ayrımı yapmadan kendi partinin belediye başkanını da söyleyeceksin. Adapazarı Belediye Başkanı AKP’lidir ve AKP’den istifa etmiştir. Niye istifa etmiştir? Diğer taraftan Aydın Köşk Belediye Başkanını da söyleyeceksin. Asıl ahlaksızlık, CHP’li belediye başkanlarının eksiklerini söyleyip kendi partinin belediye başkanlarının yaptığı ahlaksızlıkları konuşmamaktır.”