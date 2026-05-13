

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor’un İstanbul Kartal’da yapmayı planladığı projeye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından itiraz edildiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, İBB’nin Trabzonspor’un projesine değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘planlama yetkisinin elinden alınmasına’ itiraz ettiğini söyledi.



Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantılarının ikinci birleşimi, Meclis Başkanvekili Faruk Kanca yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ‘Trabzonspor’un İstanbul’un Kartal ilçesinde yapmayı planladığı projeye, İBB’nin dava açtığı’ yönünde kamuoyuna yansıyan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek konuyu açıklığa kavuşturdu.

“İBB, PLANLAMA YETKİSİNİN ELİNDEN ALINMASINA İTİRAZ ETMEKTEDİR”



Söz konusu tartışmanın planlama yetkisinden kaynaklandığının altını çizen Başkan Kaya, İBB’nin, Meclise ait olan planlama yetkisinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından elinden alınmasına karşı ilkesel bir itirazı olduğunu vurguladı.



İBB’nin, Trabzonspor’un yapmak istediği projeye itiraz etmesi veya karşı çıkması gibi bir durumun olmadığının altını çizen Başkan Kaya, şöyle konuştu:

“Dün bu Meclis’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trabzonspor'un bir projesine itiraz edilmesi gündeme getirildi. Konu farklı tartışılıyor ama konunun aslı, ‘plan değişikliği yapma yetkisi’ tartışmasıdır. Plan değişikliği yapma yetkisi, ağırlıklı olarak belediye meclislerinindir. Ancak Bakanlığın doğrudan devreye girdiği, plan değişikliği yetkisini kullandığı, kentsel dönüşüm bölgeleri, riski alanlar, millet bahçeleri, toplu konut, rezerv alan projeleri, afet sonrası plan alanlar, kamu yatırımları ve stratejik projeler de vardır. Ayrıca belediyelerin plan yapmaması veya gecikmesi durumunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girip plan yapma yetkisini Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alıp kendisi yapar. İstanbul'da bu şartların hiçbiri olmamasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB Meclisi’nin elindeki plan yapma yetkisini alarak direkt devreye giriyor. Bütün projelerde böyle. Bahsede konu Trabzonspor'umuza ait projelerde değil, bütün projelerde, hangi kurumdan, nereden gelirse gelsin, hiç buna bakmaksızın direkt Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girerek İBB Meclisinin plan yapma yetkisini elinden aldığı için, bu duruma ilkesel bir itiraz vardır. Yani anlatıldığı gibi Trabzonspor’un projesine itiraz etmiyor.”

“TRABZONSPOR ÜZERİNDEN ALGI OLUŞTURULARAK EKREM İMAMOĞLU’NA ZARAR VERİLMEK İSTENİYOR”



Trabzonspor üzerinden bir algı oluşturularak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na zarar verilmeye çalışıldığına dikkat çeken Başkan Kaya, “Bu yanlış algının giderilmesi gerekiyor. Buradaki temel itiraz noktası şudur; konu yalnızca teknik değildir, aynı zamanda demokratiktir. Yerel yönetim özerkliğine zarar veren bir uygulamadır. Şehir hakkı ve kamu yararı karşılıklarıyla da değerlendirilmektedir. Dolayısıyla sırf İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu Başkanımıza zarar verilmek üzere böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama konunun özü, tamamen plan yapma yetkisinin İBB Meclisi’nin elinden alınması meselesidir. Şimdi aynı yetki Trabzonspor Büyükşehir Belediyemizin elinden alınsa biz ne yapardık? Bizim yetkimizde olan, bizim karar vermemiz gereken bir konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim yetkimizi elimizden alsa, biz Meclis olarak ne yapardık? Elbette biz de ilkesel olarak buna itiraz ederdik. İBB'deki mesele de budur” ifadelerini kullandı.

“SÖZ KONUSU ALAN REZERV ALAN DEĞİL, TİCARİ BİR ALANDIR!”



Söz konusu bölgenin ‘rezerv alan’ olduğu yönündeki söylemlerin de doğru olmadığını kaydeden Başkan Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“O bölgenin rezerv alan olduğu bilgisi doğru değildir. Bahse konu alan ticari alandır. Ticari alanda fonksiyon değişikliği yapılarak ticari ve turizm alanına çevriliyor. Dolayısıyla bu, Bakanlığın değil Büyükşehir Meclisi’nin yetkisindedir. Trabzon örneğini verelim; biz Yalıncak’ta bir araziyle ilgili fonksiyon değişikliği yaptık ve İller Bankası’na satışını gerçekleştirdik. Bu yetkiyi biz kullandık. Ancak İstanbul’da bu yetkinin İBB Meclisi tarafından kullanılması engelleniyor, direkt Bakanlık düzeyinde müdahale ediliyor, itiraz bunadır. Mesele Trabzonspor meselesi değildir. Kaldı ki Ekrem İmamoğlu, 1 yılı aşkın süredir hapishanede yatıyor, dört duvar arasındayken bile ona nasıl zarar verebileceklerinin arayışına giriyorlar. Bunu gündeme getirenlerin meramının bu olduğu açıktır. Ekrem İmamoğlu hapishanede ama imar değişikliği ile ilgili bir konuda suçlanıyor, casuslukla yargılanıyor, diploması iptal ediliyor… Bir insana bu kadar haksızlık yapılmaz!”

ZORLU: “TULAŞ NEDEN SÜREKLİ SERMAYE ARTIRIMI YAPIYOR, BUNLARIN ARAŞTIRILMASI VE KAMUOYUNA AÇIKLANMASI GEREKİYOR”



CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu ise, Trabzon Ulaşım A.Ş.’nin (TULAŞ) sermaye artırım talebiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen maddenin görüşülmesi sırasında söz alarak bir şirketin sürekli sermaye artışı yapmasının, zarar ettiği anlamına geldiğine dikkat çekti.



TULAŞ’ın neden sürekli zarar ettiğinin araştırılmasını isteyen Zorlu, “Yanılmıyorsam 7 ay önce yine TULAŞ’a bir sermaye artırımı yapmıştık. O zaman da önemli bir rakam artışı gerçekleşmişti. Bu şirketin sürekli sermaye artışı yapması, zarar etmesi demektir. Sermaye artırımı normalde vatandaşın kamu kaynaklarından takviye edilmesi anlamına geliyor. Bir şekilde zararı kapatma yoluna gidiyoruz. Niye bu şirketin sürekli zarar ettiğini düşünmek zorundayız. Acaba araç planlarını mı yanlış yapıyoruz, yoksa hat organizasyonlarında bir verimsizlik mi var? Ya da yakıt ve bakım faaliyetleri ile personel giderleri mi çok fazla? Bunların araştırılması gerekiyor. İstenen rakam 360 milyon lira civarında bir rakam. Bu rakam birçok belediyemizin bütçesinden fazla. Yapılan hizmetin de çok verimli olmadığını, vatandaşların genellikle ayakta yolculuk yaptığını görüyoruz. Hangi kalemlerin zarar ettiğinin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması gerekiyor” dedi.