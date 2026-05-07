

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Hollanda-Türkiye Ortak Miras Sergisi’nin açılış töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan iyi ilişkilerin ve zengin bir ortak mirasın bulunduğunu belirterek, “600 bini aşkın vatandaşımızın huzur içinde çalışıp ekmeğini kazandığı Hollanda’dan ve Avrupa’dan daha fazla turistin ilimizi ziyaret etmesini çok önemsiyoruz” dedi.



Türkiye ve Hollanda arasındaki 400 yılı aşkın diplomatik ilişkilere ışık tutan ‘Ortak Miras’ sergisi ziyaretçilerle buluştu. Ortahisar Belediyesi, Bizim Neslin Uşakları Derneği ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği iş birliğindeki sergi Art B-Zon Yavuz Ailesi Kültür ve Sanatevi’nde ziyarete açıldı. Sergi açılışına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Bizim Neslin Uşakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuz, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç ve Özer İskender, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, SGK Trabzon İl Müdürü Erdem Akbay, Ortahisar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Şanver ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN KAYA: “600 BİNİ AŞKIN VATANDAŞIMIZ, DOST ÜLKE HOLLANDA DA HUZUR İÇİNDE YAŞIYOR”



Serginin açılışında konuşan Başkan Kaya, Türkiye ile Hollanda Krallığı arasında yüzyıllardır süregelen dostluğun önemli bir adımını Trabzon’da atıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında 1600’lü yıllardan beri süregelen köklü ilişkiler bulunduğunu belirten Başkan Kaya, “1950’den sonra Hollanda’ya işçi olarak giden; aralarında çok sayıda Trabzonlu vatandaşlarımızın da olduğu 600 bini aşkın vatandaşımız, bu ülkede yaşıyor. Dost ülke Hollanda’da huzur içinde çalışıp ekmeklerini kazanıyorlar. Dün Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile bir araya geldik ve özellikle iki ülke ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Trabzon’un son dönemde öne çıkan turizm kenti kimliğiyle alakalı bir ümidimi kendisine ilettim. Bu kimliğe değer katmak anlamında sadece Ortadoğulu turistlerin değil, Avrupalı turistlerin de Trabzon’u ziyaret etmesini çok önemsediğimizi, bu konuda iş birliği yapmamız gerektiğini, ilk adımı değerli Büyükelçimizin önderliğinde atarsak çok memnun olacağımızı kendilerine ifade ettim. Sağ olsunlar bunu anlayışla karşıladılar ve ne yapılabileceği konusunda çalışacaklarını ifade ettiler” dedi.

“TÜRKİYE VE HOLLANDA ARASINDA BİRÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ”



Türkiye ile Hollanda arasında işbirliği yapılabilecek birçok alan bulunduğunu dile getiren Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hollanda bir futbol ülkesi, biz de bir spor kentiyiz. Trabzonspor bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Trabzon’umuzun, Boztepe Mahallesi’nin evladı Ahmetcan Kaplan, Hollanda Ligi’nde oynuyor. Orada gururumuz, bizleri temsil ediyor. Bu anlamda spor alanında iş birlikleri yapabilir miyiz, bunları konuştuk. Şehri masaya yatırdık, ülkeyi konuştuk. Çok değerli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisini tanımaktan ve ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bugün de ortak kültürümüzü yansıtan bir sergide sizlerle bir araya geldik. Bizim Neslin Uşakları Derneği, doğduğu, büyüdüğü topraklara, yaşadığı sokaklara, birlikte büyüdüğü arkadaşlarına ve şehrine vefa duygusunu en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyor. Trabzon’un tanıtımına çok değerli katkılar sağlıyorlar. Ben Bizim Neslin Uşakları ve oradaki tüm arkadaşlarımızla iftihar ettiğimi, gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Bu değerli mekânı Trabzon’a, Trabzon’un kültür ve sanat hayatına kazandırdığı için başta Safa Bey olmak üzere tüm Bizim Neslin Uşakları Derneği’ne teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.”

BÜYÜKELÇİ WİJNANDS: “HOLLANDA İLE TÜRKİYE’NİN ÇOK ZENGİN BİR ORTAK MİRASI VAR”



Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda ve Türkiye arasındaki, 400 yıla uzanan zengin ortak mirası kutlamak Trabzon’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

“Daha önce bu şehre gelmek istiyordum, kısmet böyleymiş, bugün gelebildim. Karadeniz’in bu kıyısı, kendi ülkeme çok benziyor. İklimden çalışma anlayışına kadar birçok ortak noktamız var. Sizler de, bizler de futbolu çok seviyoruz. İki ülkenin ortak mirası da oldukça zengin. Aynı şekilde burada politikadan kültür ve sanata kadar pek çok konuyu konuşabiliriz. En önemli olan şey ise bu paylaşımın insanlara dokunmasıdır. Bu paylaşım ve aramızdaki iletişim de çok güçlü ve çok güçlü ve dediğimiz gibi; ‘Deniz dalgasız olmaz, dostluk sınavsız olmaz.’ Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya ve serginin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.”

BNU BAŞKANI YAVUZ: “DOĞDUĞUM EVİN BÖYLE BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPMASINDAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM”



Bizim Neslin Uşakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuz ise doğduğu mekanın bir sanat evine dönüşmesi ve böylesine önemli bir etkinliğine ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ülkeler arasındaki sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin, iyi ilişkilerin gelişmesine de çok büyük katkıları olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkileri önemseyen ve bu yönde çok değerli çalışmalar yürüten Sayın Büyükelçi Joep Wijnands’a ve sergiye katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.



Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Kaya, Türkiye ile Hollanda ilişkilerinin, ticaretten tarıma, tekstilden işçi göçüne kadar 400 yıllık serüvenini anlatan sergiyi gezerek eserler hakkında tek tek bilgi aldı. Serginin sonunda Başkan Kaya, BNU Derneği hatıra defterine günün anlam ve önemine ilişkin duygularını yazdı.



Art B-Zon Yavuz Ailesi Kültür ve Sanatevi’ndeki sergi 5 Haziran’a açık kalacak.