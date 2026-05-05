Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Belediyesi’ni ziyaret eden Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı makamında ağırladı. Başkan Kaya, “Bugün 600 bine yakın Türk vatandaşı Hollanda'da yaşıyor. Ev sahipliğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Art B-Zon Yavuz Ailesi Kültür ve Sanatevi ile işbirliğinde düzenlenen ‘Hollanda-Türkiye: Ortak Miras’ resim sergisi için Trabzon’a gelen Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı makamında ağırladı. BNU Dernek Başkanı Safa Bayar Yavuz, Belediye Başkan Yardımcıları, Cüneyit Zorlu, Alper Öztürk, Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender’in de eşlik ettiği görüşmede, Başkan Kaya, Büyükelçi Wijnands ile Ortahisar Belediyesi’nin yatırımları, turizm potansiyeli ve Türkiye-Hollanda ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN KAYA: “TRABZON’U DENİZLE BULUŞTURMAYI ÖNEMSİYORUZ”



Trabzon’un büyük bir turizm potansiyeli bulunduğunu belirten Başkan Kaya, “Kentimiz sahip olduğu eşsiz coğrafyasıyla bir turizm cenneti. Fakat kıyı şeridimizin tahrip edilmesi sebebiyle denizimizden yeterince faydalanamıyoruz. Bu nedenle kenti denizle buluşturmayı çok önemsiyoruz. Trabzon, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mal varlığını Türk milletine bıraktığı bir tarih kenti, kültür ve turizm kenti ve bir spor kenti. Gururumuz, dünya markası bir Trabzonspor'umuz var. Siz de bugün tercih ettiğiniz kıyafetlerin bordo-mavi renkleri dolayısıyla bize bir jest yapmış oldunuz, bunun için de teşekkür ederiz” dedi.

“HOLLANDA İLE SAĞLAM İLİŞKİLER KURDUK”



Türkiye-Hollanda ilişkilerinin Osmanlı döneminden bu yana artarak devam ettiğini belirten Başkan Kaya, “Özellikle modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1950'li yıllarda çok daha sağlam ilişkiler kuruldu, bugün 600 bine yakın Türk vatandaşı Hollanda'da yaşayıp, çalışıyor. Bu anlamda da ev sahipliğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı.

WİJNANDS, TRABZON’DA BULUNMAKTAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ



Büyükelçi Joep Wijnands ise Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin çok kuvvetli olduğunu vurguladı. Trabzon’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Wijnands, kentin sahip olduğu coğrafi güzelliklerin ve tarihi değerlerin büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını ifade etti.

BAŞKAN KAYA, BÜYÜKELÇİ WİJNANDS’A ORTAHİSAR BELEDİYESİ’NİN MARKALAŞTIRDIĞI ÜRÜNLERDEN HEDİYE ETTİ



Görüşmenin ardından Başkan Kaya, Büyükelçi Wijnands’a gümüş telkâri fincan takımı, Ortahisar Belediyesi’nin ürettiği çay, fındık, çikolata ve ‘Vira Trabzon Ortahisar: Kadim Bir Liman Kenti’ kitabını hediye etti. Wijnands, misafirperverliği için Başkan Kaya’ya teşekkür etti.