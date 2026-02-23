Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Sanayi Mahallesinde çıkan yangında evleri büyük hasar gören aileyi ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Başkan Kaya, “Yapılacak incelemelerin ardından, başta tadilat yardımı olmak üzere ailemize gereken destekleri sağlayacağız” dedi.



Ortahisar’a bağlı Sanayi Mahallesi’nde, 17 Şubat Salı günü iki katlı bir evin birinci katında çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evi ziyaret ederek aileye ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Yangında dumandan etkilenen aile üyelerinin sağlığıyla ilgili de bilgi alan Başkan Kaya, daha sonra evde incelemelerde bulundu.

“ORTAHİSAR BELEDİYESİ OLARAK AİLEMİZİN YANINDAYIZ”



Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Ernul Arslan, Sanayi Mahallesi Muhtarı Yaşar Cemil Atasoy ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı incelemelerde, ihtiyaçların tespit edilmesi ve en kısa sürede giderilmesi talimatı veren Başkan Kaya, “Yangında ev tamamen yanmış. Can kaybı yaşanmaması tek tesellimiz. Allah korumuş. Ortahisar Belediyesi olarak ailemizin yanındayız. Ekiplerimizin yapacağı incelemelerin ardından, başta tadilat yardımı olmak üzere kendilerine gereken destekleri sağlayacağız. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın” dedi.



Yangında evleri yanan aile fertleri, geçmiş olsun ziyareti ve sağlanacak destekler için Başkan Kaya’ya teşekkür etti.



Yapılan incelemelerin ardından Ortahisar Belediyesi ekipleri, evde temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra, tadilat çalışmalarına başlanacak.