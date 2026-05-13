Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen halı saha maçında, engelli bireylerle bir araya geldi. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı maç, 2-2 beraberlikle tamamlanırken, Başkan Kaya, “Aynı şehri, aynı hayatı, aynı duyguları paylaşan hiçbir vatandaşımızın diğerinden bir adım geri kalmayacak mutlulukta yaşaması için çalışıyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek ve farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlenen “Özel Gülüşler Festivali” ile farkındalık oluşturulurken, Başkan Ahmet Kaya’nın da forma giydiği maçta, engelli bireylerle dostluk maçı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonunda Akbaş Halı Saha'da gerçekleştirilen maçta, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile birlikte Başkan Yardımcıları Celal Akaç ve Ernul Arslan, Meclis Üyeleri Murat Özçilingir, Ahmet Yılmaz, Olgun Önder, birim müdürleri, Altı Nokta Körler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Mehmet Çiçek ve engelli bireyler forma giydi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşma, dostluk ve dayanışma görüntüleri eşliğinde 2-2’lik sona ererken, sahada yaşanan samimi anlar ve neşeli görüntüler etkinliğe damga vurdu.

BAŞKAN KAYA: “HİÇBİR VATANDAŞIMIZ MUTLULUKTA BİR ADIM GERİ KALMASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ”



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, herkesin eşit ve mutlu yaşayabildiği bir şehir hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Başkan Kaya, “Hepimiz bir arada yaşayan, aynı hayatı, aynı şehri ve aynı duyguları paylaşan insanlarız. Bu şehirde hiçbir vatandaşımızın diğerinden bir adım geri kalmayacak mutlulukta yaşaması için çalışıyoruz. Bu maçta da bunun güzel bir adımını attık. Maçımız 2-2’lik skorla dostane bitti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

ENGELLİ BİREYLER, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ



Etkinliğe katılan engelli bireyler, dostluk maçının, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade ederek Başkan Ahmet Kaya ve ekibine teşekkür etti.