Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının, iddia edildiği gibi yolsuzluklar nedeniyle içeride olmadığını belirterek, “Ekrem İmamoğlu niye hapiste? Bunu topluma doğru anlatmamız lazım. Çok iyi bildiğim, inandığım ve emin olduğum için söylüyorum; Ekrem İmamoğlu, Büyük Ortadoğu Projesi'nin, emperyalizmin ve Siyonizm’in oyun planını bozduğu için içeridedir. Meselenin yolsuzlukla zerrece ilgisi yoktur” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katılarak partililerle bayramlaştı. Programda partililere hitap eden Başkan Kaya, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



“ESKİ TÜRKİYE’DEKİ BAYRAMLARI ÖZLÜYORUZ, ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM BUNU ELİMİZDEN ALDILAR”



Eski Türkiye’deki birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kutlanan bayramları özlediklerini dile getirerek konuşmasına başlayan Başkan Kaya, “Gönül isterdi ki bayramları, o eski güzel bayramlar gibi yaşayabilelim. Huzur içinde, kardeşçe, herkesin birbirine samimiyetle sarıldığı, kimsenin ötekileştirilmediği, ayrıştırılmadığı, hepimizin bir aile gibi olduğu, eski Türkiye'mizdeki gibi bayramları kutlayalım. Ama üzülerek söylüyorum, bunu elimizden aldılar. Maalesef 19 Mart 2025’te başlayan ve hala devam eden, belediye başkanı arkadaşlarımıza, onların çalışma arkadaşlarına yapılan bu büyük haksızlık, büyük adaletsizlik hepimizi şuraya getirdi. Öfkeliyiz, doluyuz ama asla umutsuz değiliz” dedi.

“EKREM İMAMOĞLU’NUN NEDEN HAPİSTE OLDUĞUNU, MESELENİN YOLSUZLUKLA İLGİSİ OLMADIĞINI TOPLUMA DOĞRU BİR ŞEKİLDE ANLATMAMIZ LAZIM”



Partililere, “Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının neden içeride olduğunu, bu topluma doğru bir şekilde anlatmalıyız. Çünkü meselenin yolsuzlukla zerrece ilgisi yoktur” diyen Başkan Kaya, “Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımız bugün niye hapiste?” sorusunun cevabını, şu şekilde verdi:



“Bu ülkede yaşayan, bayrağını, devletini, milletini, bu cennet vatanı seven herkesin elini vicdanına koyup bu soruya cevap vermesi lazım. Ekrem İmamoğlu niye hapiste? Bu şehrin evladı olarak, bayrak, devlet, millet sevdalısı bir insan olarak bunu kendime görev edindim. Meselenin yolsuzluk olmadığını çok iyi biliyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu kendim kadar iyi tanıyorum. Onun olduğu yerde asla yolsuzluğun kırıntısının olmayacağını biliyorum. Ona o iftirayı atanlar, aynaya bakacaklar. Ekrem İmamoğlu pırlantadır, Ekrem İmamoğlu altındır. Altına pas yapışmaz arkadaşlar. Biz bunu biliyoruz. Murat Çalık, Hasan Akgün ve diğer arkadaşlarımız da öyle... Peki Ekrem İmamoğlu niye hapiste? Bunu topluma doğru anlatmamız lazım. Çok iyi bildiğim, inandığım ve emin olduğum için bunu sizlerle ve basınla paylaşmayı bir görev sayıyorum. Arkadaşlar! Ekrem İmamoğlu, Büyük Ortadoğu Projesi'nin emperyalizmin ve Siyonizm’in oyun planını bozduğu için içeridedir. Meselenin yolsuzlukla, şunla bunla zerrece ilgisi yoktur. Peki emperyalizmin, Siyonizm’in, Büyük Ortadoğu Projesi'nin oyun planını nasıl bozdu? Bilgiyle, araştırmayla konuşuyorum. Milletvekili olduğum dönemde, samimi olduğum yetkili bir AKP’li, Ankara'daki bir sohbetimizde şöyle bir cümle kullanmıştı; “Ahmet Başkan, Amerika'ya gidip geliyoruz. Orayla görüşmelerimiz oluyor. Zaman zaman değerlendirmeler oluyor. Sizin Kurultaya ‘yol kazası’ diyorlar, biliyor musunuz?” “Allah Allah” dedim. Yani Özgür Özel'in kazandığı, Genel Başkanımız olarak seçildiği Kurultaya, Amerika'da ‘yol kazası’ diyorlar. Neyin yol kazası? CHP, onların planlamalarının dışına çıkmış! Onların planlamasında CHP yerinde sayar, asla iktidara talip olmayan, 'mış gibi yapan' insanların yönettiği bir partidir. Bize biçtikleri rol bu idi. Ama Ekrem İmamoğlu, o güzel yürekli kardeşimiz, şehrimizin evladı, gururumuz, onurumuz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra ayağa kalktı ve bize dedi ki; “Arkadaşlar! Artık bize yenilgi yok! Ayağa kalkıyoruz! Bu makus talihi değiştirip, bu partiyi iktidar yapıyoruz!” Bu ayağa kalkışı, hepimizi cesaretlendirdi, hepimizi umutlandırdı. Ayağa kalktık ve tertemiz bir Kurultay sonucunda Sayın Özgür Özel'i, Genel Başkanımız seçtik. Sonra ne oldu? Hatırlayın, partiye kayyum atanma tartışmaları, mutlak butlan davaları, bir takım oyunlar, alavere dalavereler… “Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizin elinizden alıp istediğiniz insanlara vereceğiz” arayışına girdiler. O yüzden bu davalar açılıyor. Çünkü biz, o güçlerin oyun planını bozduk. Genel Başkanımız, Ekrem İmamoğlu Başkanımız ve onun yol arkadaşları, CHP’yi bugün bütün milletin umudu ve iktidarın bir numaralı alternatifi haline getirdiler. Bunu istemeyen güçler, içerideki aparatlarıyla beraber partimize operasyon yapıyorlar. Bunu bilelim. Yani o konuşulanlar, yolsuzluktu, şuydu, buydu, o dedi, bu dedi… Tamamı hikaye, tamamı masal. Ben bu arkadaşlarımın olduğu yerde, bunların adı sanı olmayacağını adım kadar iyi biliyorum. Sizler de biliyorsunuz.”

“DOĞRULUK GÜNEŞ GİBİDİR, O GÜNEŞ BU TOPRAKLARDA ER GEÇ DOĞACAK”



Bütün ülkeye umut olan Ekrem İmamoğlu’na ve mücadelesine sahip çıkmak zorunda olduklarının altını çizen Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gittik. Duruşmalara katıldık. Ekrem Başkanımız bizler aracılığıyla bütün hemşerilerine şu mesajı gönderdi; “Hiç kimsenin başını öne eğecek bir kusurumuz yok. Rahat olun arkadaşlar. Biz bu mücadeleden anlımızın akıyla, onurumuzla çıkacağız. Bize kurulan kumpasa, bu ülkenin güzel geleceğine kurulan kumpasa lütfen inanmayın. Mesele yolsuzluk meselesi değil.” Peki mesele nedir? Mesele, CHP iktidara gidiyor. CHP’ye rol biçenler, bu partinin iktidar olmasını istemeyenler bu oyunları çeviriyor. O yüzden bizim duruşumuz net, kararlılığımız Mustafa Kemal Atatürk kararlılığı. Bu anlayışla, son ana kadar bütün kötülüklere karşı mücadele edeceğiz. Duruşmada bir iddianame okudular. “Sen şunu yaptın, bunu yaptın. İstanbul Belediyesi'ni ele geçirdiniz, oradan elde ettiğiniz gelirlerle CHP’yi ele geçirdiniz. Sonra Türkiye'yi ele geçireceksiniz” gibi şeyler anlattılar… Ekrem Başkan çıktı ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki; “Ben 1971 Trabzon doğumlu Ekrem İmamoğlu. Siz ne anlatıyorsunuz biliyor musunuz? Bizden önce İstanbul'u yönetenlerin yaptıklarını anlatıyorsunuz. Bakın biz İstanbul yönetimine geldiğimiz günden bugüne İstanbul'un ürettiği değeri, rantı, fakire fukaraya, yoksula, garibana verdik. Öğrenciye burs verdik, yurt yaptık. Kent lokantaları açtık. Öğrencilere, gariban halk çocuklarına süt verdik, beslenme çantası verdik. Bütün o rantı, halka verdik. Ama bizden önce İstanbul'u yönetenler bu dediğinizi yaptılar. İstanbul'un rantını aldılar, paylaştılar. Kendilerine yakın cemaatlere, tarikatlara verdiler. Sonra siyasetlerini onunla finans edip Türkiye ele geçirdiler!” Aslanlar gibi bunları söyledi. Hakikat budur, olan biten de budur. O yüzden hiç kimsenin endişesi olmasın, doğruluk güneş gibidir. O güneş er geç ama mutlaka bu topraklarda doğacak. Biz buna inanıyoruz. Buna inandığımız için de bütün gücümüzle, kararlılığımızla sonuna kadar hep birlikte mücadele etmek zorundayız.”

“EKREM İMAMOĞLU'NA, ARKADAŞLARINA VE MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN NAMUS BORCUDUR”



Herkese haklı oldukları, inandıkları davada mücadeleden asla vazgeçmemeleri çağrısında bulunan Başkan Kaya, “Hani bir söz vardır; ‘mücadele edenler her zaman kazanamazlar ama günün sonunda kazananlar hep mücadele edenlerdir’ diye. O yüzden haklı olduğumuz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Eğer bu toprakları seviyorsak, ‘bu cennet vatana sahip çıkacağız’ diyorsak, o umuda, o umudu temsil eden Ekrem İmamoğlu'na, arkadaşlarına ve mücadelesine sahip çıkmak hepimizin namus borcudur. Ekrem İmamoğlu, onun temsil ettiği değerler, onun yol arkadaşları olarak bizler, halkın duasını alıyoruz. Kent Lokantalarında yemek yiyen garibanların duasını alıyoruz. Gariban çocuklara verdiğimiz süt için, beslenme çantası için yavrularımızdan, ailelerinden dua alıyoruz. Ve günün sonunda Ekrem İmamoğlu'na ve onun arkadaşlarına zulmedenler, beddua alıyorlar. Bu mücadeleyi dua alanlar kazanacak, beddua alanlar er ya da geç kaybedecek” ifadelerini kullandı.