Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ve oyun alanlarına erişimi zor olan çocuklar için, ‘Mahallemde Oyun Var-Gezici Çocuk Yaşam ve Etkinlik Merkezi” projesini hizmete sunuyor. Gezici oyun alanlarını kırsal mahallelere taşıyacaklarını ve bütün çocukların yüzünü güldüreceklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, projeye sağladığı katkılar için Türkiye Belediyeler Birliği’ne teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi, çocukların yüzünü güldürecek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediyecilik hizmetlerinin her alanında sosyal eşitlik ilkesiyle hareket eden Ortahisar Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocukların oyun alanlarına erişimini sağlamak amacıyla ‘Mahallemde Oyun Var’ projesine başlıyor. Proje kapsamında oluşturulacak ‘Gezici Çocuk Yaşam ve Etkinlik Merkezi’ ile eğlence dolu etkinlik ve oyunlar, çocukların ayağına götürülecek.

BİRÇOK PROJE ARASINDAN SEÇİLEREK HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Mahallemde Oyun Var’ projesi, birçok proje arasından seçilerek Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB) hibe almaya hak kazandı. TBB tarafından hazırlanan proje protokolü, Belediye Başkanı Ahmet Kaya tarafından imzalanarak süreç başlatıldı. Projenin ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 3 ay içinde hizmete açılması bekleniyor.

GEZİCİ ARAÇ İLE OYUN PARKLARI KIRSAL MAHALLELERE TAŞINACAK

‘Mahallemde Oyun Var’ projesi ile gezici araç ve şişme oyun parklarıyla çocukların oyun alanlarına erişimi kolaylaşacak ve oyun hakkından eşit şekilde yararlanmaları sağlanacak. Kırsal mahallelerdeki okul bahçelerinde çocukların eğlence adresi olacak ‘Gezici Çocuk Yaşam ve Etkinlik Merkezi’, semt pazarlarında da ebeveynlerin çocuklarını güvenle bırakabileceği nokta olarak hizmet verecek. ‘Gezici Çocuk Yaşam ve Etkinlik Merkezi’ ayrıca özel gereksinimli bireyler için düzenlenecek özel etkinlik günleri ile de Ortahisar’daki her çocuğun eşit koşullarda eğlenebilmesini sağlayacak.

BAŞKAN KAYA: “ORTAHİSARIMIZDA BÜTÜN ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLECEK”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çocukların yüzünü güldürecek her çalışmanın kendileri için kıymetli olduğunu belirtti. Belediyecilik hizmetlerinde sosyal eşitlik ilkesiyle herkese dokunmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Kaya, “Yavrularımız için ‘Her çocuğun oyun hakkı var’ diyerek başlattığımız ‘Mahallemde Oyun Var’ projemizle, oyun parklarını ve eğlenceyi çocuklarımızın ayağına götüreceğiz. Merkezdeki çocuklarımız hangi imkanlara sahipse, kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızın da aynı imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Ortahisar’ımızda oyun hakkından mahrum olan hiçbir çocuğumuz kalmayana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Düzenledikleri yarışma ortamı ile bu anlamlı projeyi hayata geçirmemizi sağlayan TBB Yönetimine ve çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.