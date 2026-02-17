Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi bünyesinde görev yapan 1250 sözleşmeli personel, geçen yıl yapılan toplu iş sözleşmesine göre zamlı maaşlarını aldı. Yüzde 30,84’lük yıllık enflasyon + yüzde 5’lik refah payıyla maaşlara toplam yüzde 35,84 oranında zam yapılırken, ortalama personel maaşı da 70 bin TL’nin üzerine çıktı. Ayrıca geçen yıl 15+15 günden 26+26 güne çıkarılan ikramiye ücretleri de, personele aylık ortalama 5 bin 300 TL kazandıracak.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Mevcut koşullar altında en iyisini yapmaya çalıştığımız bu artışların, işçilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Ortahisar Belediyesi, 236 kilometrekare alanda, yaklaşık 350 bin nüfusa alt yapıdan üst yapıya, temizlikten çevreye, sosyal hizmetlerden kültür ve sanata kadar pek çok hizmeti kesintisiz sunarken, bütün bu hizmetleri yürüten çalışanlarının emeklerini de karşılıksız bırakmıyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın, ‘çalışanların emeklerinin karşılıksız bırakılmaması ve mevcut imkanlar dahilinde en yüksek ücretin ödenmesi’ kararı doğrultusunda geçen yıl personele yüzde 56’lık rekor zam yapılmasının ardından, bu yıl da maaşlara yüzde 35,84 oranında zam yapıldı.

PERSONEL ZAMLI MAAŞLARINI ALDI



Ortahisar Belediyesi’nde ORBEL, Kent Yemek A.Ş. ve ORKENT bünyesinde görev yapan 1250 personeli ilgilendiren 2026 yılı maaş zammı belli oldu. Yıllık enflasyon oranı yüzde 30,84 + yüzde 5’lik refah payı ile personele yüzde 35,84 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından Ortahisar Belediyesi’nde ortalama personel maaşı 70 bin TL’nin üzerine çıktı. Ayrıca geçen yıl yapılan toplu sözleşme ile 15+15 günden 26+26 güne çıkarılan ikramiye ücretleri de personele aylık ortalama 5 bin 300 TL kazandıracak.

BAŞKAN KAYA: “ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI ÇALIŞANLARIMIZIN REFAHINI KORUMAYI VE ARTIRMAYI ESAS ALDIK”



Ülkedeki ekonomik koşulların, küçük bir kesim hariç herkesin yaşamını zorlaştırdığına dikkati çeken Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bu koşullar altında belediye çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesi için büyük bir fedakârlık gösterdiklerini söyledi.



Yerel hizmet yarışında muhalefet belediyelerinin dezavantajlı bir konumda olduğunu ifade eden Başkan Kaya, “Belediyeler üzerindeki ekonomik baskılar sürüyor. İktidar belediyeleri gibi avantajlara sahip değiliz ama biz bu durumu şikâyet konusu yapmadan kaynaklarımızı en akılcı ve verimli şekilde kullanarak halkımıza hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bu anlayışla çalışırken, bütün bu hizmetleri birlikte yaptığımız çalışma arkadaşlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için de elimizden gelen fedakârlığı gösteriyoruz. Geçen yıl yaptığımız 2 yıllık toplu iş sözleşmesiyle, işçilerimizin maaşlarına 2025 yılında yüzde 56 zam yapmış, 2026 yılında da ‘enflasyon oranı + yüzde 5’lik refah payının’ maaşlara yansıtılacağına söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk ve 2026 yılı maaşlarını, yüzde 35,84 zam yaparak ödedik. ‘Emeğin en yüce değer’ olduğu anlayışı ile mesai arkadaşlarımızın yanında olduk. Yapılan bu zamların personelimizi mutlu ettiğini, yaşamlarını kolaylaştırdığını duyunca bizler de mutlu ve huzurlu oluyoruz. Maaş artışlarının mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, kendilerinden vatandaş memnuniyetini artıran verimli ve gayretli bir çalışma bekliyoruz” dedi.