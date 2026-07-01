Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yapımı süren Çağlayan Şelalesi Projesi'nde incelemelerde bulundu. Şelaleye ulaşımı sağlayacak yol imalatında önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Başkan Kaya, “Yolu şelalemizle buluşturduktan sonra imalatlarımızı hızlıca tamamlayıp bu değerli hizmeti Trabzon’umuza ve Trabzon turizmine hep birlikte kazandırmış olacağız” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon turizmine yeni bir destinasyon kazandırmak için başlattığı Çağlayan Şelalesi Projesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Murat Özçilingir ve birim müdürlerinin eşlik ettiği incelemelerde Başkan Kaya, yapımı süren 600 metrelik bağlantı yolunu bir uçtan bir uca yürüyerek yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN KAYA: “ZOR ŞARTLARA RAĞMEN ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDETTİK”



Şelaleye ulaşım sağlayacak yolun önemli bir kısmının tamamlandığını ve çalışmaların planlanan takvime göre ilerlediğini belirten Başkan Kaya, “Yapımcı firmamız zor şartlara rağmen çalışmalarda ciddi aşama kaydetti. Önümüzdeki yaz buradaki imalatlarımızı hedeflediğimiz noktalara çok yaklaştırmış olacağız. Bu yolu şelalemizle buluşturup orada yapacağımız imalatımızı hızlıca bitirdikten sonra bu değerli hizmeti Trabzon halkıyla ve milletimizle paylaşmış olacağız” dedi.

“TRABZON TURİZMİNE ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM KAZANDIRACAĞIZ”



Trabzon’un saklı bir güzelliğini tüm Türkiye’ye göstermek istediklerini belirten Başkan Kaya, “Kıymetli hemşerilerimiz ve misafirlerimiz için, çocuklarıyla hava alabilecekleri bir alan oluşturmak istiyoruz. İnanıyorum ki projemizi tamamladığımızda bütün hemşerilerimiz ve misafirlerimiz, bu güzel vadiyi ve şelaleyi ziyarete geleceklerdir. Trabzon’umuza ve Trabzon turizmine çok değerli bir yatırımı hep birlikte kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyor, emek veren bütün çalışma arkadaşlarımıza ve yapımcı firmaya çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

ÇAĞLAYAN ŞELALESİ YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ OLACAK



Trabzon turizmine yeni bir destinasyon kazandırmak için başlatılan Çağlayan Şelalesi Projesi’nde 600 metrelik bağlantı yolunun iz çalışmaları tamamlanırken, yolun kotlandırma çalışmaları devam ediyor. Planlanan takvim doğrultusunda ilerleyen yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ahşap yürüyüş yolları, seyir terasları, gölet, restoran ve piknik alanları gibi sosyal donatı imalatlarına başlanması planlanıyor. Ortahisar Belediyesi, bugüne kadar bölgenin gizli bir doğal hazinesi olarak kalan Çağlayan Şelalesi’ni turizme kazandırarak hem yabancı misafirler hem de Trabzon halkı için yeni bir çekim merkezi oluşturuyor.