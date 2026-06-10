Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yapımı devam eden Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulundu. Projenin planlandığı şekilde ilerlemesinden memnun olduklarını belirten Başkan Kaya, “Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi evlerini ve işyerlerini zamanında teslim edeceğiz” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Mahallesi’nde yapımı büyük bir hızla devam eden Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Özer İskender ve Şenay Karakaş’ın da katıldığı incelemelerde Başkan Kaya, ORKENT Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Sayitoğlu ve şantiye yetkililerinden projenin son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Projenin planlandığı şekilde ve hızla ilerlemesinden memnuniyet mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Kaya, belirlenen sürede vatandaşlara konutlarını ve işyerlerini teslim etmelerinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJEMİZ, PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Çağlayan’da yeni bir yaşam alanı kurduklarını belirten Başkan Kaya, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte Çağlayan Kentsel Dönüşüm alanımızda incelemelerde bulunduk. İşler planladığı gibi gidiyor. Yapımcı firmamıza ve burada çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi evlerini ve işyerlerini zamanında teslim edeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; burada birbirinden değerleri işyerleri ve konutlar yapıyoruz. Kendi enerjisini üreten, yağmur suyunu değerlendiren, sosyal donatılarıyla, peyzaj düzenlemeleriyle çevreci, yenilikçi ve özel bir değer yaratıyoruz. Konutlarımız ve dükkanlarımız vatandaşlarımızı bekliyor. Buyurun gelin ve bu yatırımın bir parçası olun” dedi.

PROJENİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 21 SEVİYESİNE ULAŞTI

Çağlayan Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlamış ve afet riski taşıyan yapıların dönüştürülmesi amacıyla başlatılan Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 186 konut ve 22 dükkândan oluşan 1. Etap 1. Kısım çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı, yüzde 21 seviyesine ulaştı.

Hak sahiplerinin talepleri de dikkate alınarak, şehircilik ve kentsel dönüşüm uygulamaları açısından örnek olacak şekilde tasarlanan Çağlayan Kentsel dönüşüm Projesi, hem deprem güvenliği hem de çevre dostu yapılarıyla, yepyeni ve modern bir yaşam alanı sunacak şekilde hazırlandı.

Kendi enerjisini üreten güneş enerjisi panelleri, yerden ısıtma sistemleri, peyzaj alanları ve kapalı otopark gibi yaşamı kolaylaştıran modern ve çevreci bir yaklaşımla tasarlanan proje, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve ticaret alanlarıyla yatırımcılar için de büyük fırsatlar sunuyor.