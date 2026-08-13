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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Gurbetçilerin her zaman yanında olacağını belirten Başkan Kaya, “Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Trabzon Şubemiz ile birlikte çok faydalı projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon’da şube açılışını gerçekleştiren Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu’nun temsilcilerini, kahvaltıda misafir etti. Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu’nda düzenlenen programa Başkan Kaya’nın yanı sıra; Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Engin Günaydın, Avrupa Trabzon Dernekleri Federasyonu Birliği Türkiye Sorumlusu Bülent Cumur, Trabzon Temsilcisi Mutahhare Tirgil ve dernek yöneticileri katıldı.

BAŞKAN KAYA: “GURBETÇİ DERNEKLERİMİZ, AVRUPA’DAKİ SESİMİZDİR”

Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu’nun, gurbetteki Trabzonluların sesi olduğunu belirten Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak derneğin Trabzon Şubesi’ne yer tahsis etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Derneklerin, gurbetteki Trabzonluların dayanışması ve birliği açısından çok önemli bir rol oynadığını dile getiren Başkan Kaya, “Biz de Trabzon’daki çalışmalarında ve ihtiyaçlarında, her zaman derneğimizin yanında olacağız. Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Trabzon Şubemiz ile birlikte çok faydalı projelere imza atacağımıza inanıyorum. Güzel bir adım attık, devamı da gelecektir. Allah yolumuzu, bahtımızı açık; birlikteliğimizi daim etsin” sözlerini kullandı.

Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu temsilcileri de Trabzon Şubesi’ne yapılan yer tahsisi ve verdiği destekler için Başkan Kaya’ya teşekkür etti.