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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ASKF Trabzon Şubesi yönetimiyle kahvaltı programında bir araya geldi. Yerel yönetimler olarak spor kulüplerine ve sporculara gereken desteği sağlama gayretinde olduklarını belirten Başkan Kaya, bu yıl da Trabzon’daki 55 amatör spor kulübünün lige katılım bedelini karşılayacaklarını ifade etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Haluk Ulusoy Hizmet ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özçilingir, ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ve ASKF yöneticileri yer aldı. Amatör futbolun gelişimi, Trabzon futbolunun geleceği ve kulüplerin ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerin yapıldığı programda Başkan Ahmet Kaya, amatör kulüplere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

“KULÜPLERİMİZİN LİGE KATILIM ÜCRETLERİNİ BU YIL DA ÖDEYECEĞİZ”

“Amatör spor kulüpleri, Trabzon sporunu sırtında taşıyan en önemli güçtür” diyen Başkan Kaya, yerel yönetimlerin bu yapıya destek vermesinin bir sorumluluk olduğunu belirtti. Trabzon futbolunun amatör futbol kulüplerinden beslenerek büyüdüğünü ifade eden Başkan Kaya, “İmkânlarımız ölçüsünde amatör sporun yanında olmak mecburiyetindeyiz. Ligler yakında başlıyor. Geçen yıl başlattığımız lige katılım ücretlerini karşılama uygulamasını bu yıl da sürdüreceğiz" dedi.

“YAVUZ SELİM STADI TÜRK FUTBOLUNUN MABEDİDİR”

Amatör futbol kulüplerine yıllarca ev sahipliği yapan Yavuz Selim Stadı'nın yeniden kente kazandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Kaya, bu adresin yalnızca Trabzon için değil, Türk futbolu için de çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yavuz Selim Stadı’nın yeniden futbola hizmet etmesinin önemli bir konu olduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Futbolun içerisinde yer alıp da yolu Yavuz Selim'den geçmeyen çok az futbol insanı vardır. Yavuz Selim futbolun mabedidir. Gerçekten orası sadece Trabzon için değil, Türkiye için de çok özel bir yer. Büyükşehir Belediyesi orada bir çalışma yapıyor. İnşallah Trabzon futbolunun ihtiyaçları doğrultusunda, sporun bütün paydaşlarının görüşü alınarak yapılır ve yapılan iş şehrimizi memnun eder" diye konuştu.

ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ve yönetim kurulu, Başkan Kaya’ya destekleri için teşekkür etti.