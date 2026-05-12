

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Aziz İhsan Aktaş’ın kayyum atanan şirketinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden ihale almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Kaya, “Bu şirket, AK Partili belediyelerle çalışırken nasıl oluyor da bir anda ‘sütten çıkmış ak kaşık’ oluyor?” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarının ilk birleşiminde yaptığı konuşmada, Aziz İhsan Aktaş’ın kayyum atanan şirketinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden 2024 yılında 140 milyon bedelinde araç ihalesi alması ile ilgili konuştu.

“EĞER BU FİRMA İDDİA ETTİKLERİ GİBİ DOĞRU VE DÜZGÜN İSE NEDEN KAYYUM ATANDI?”



Başkan Kaya, “Şimdi bu Aktaş ailesi CHP’li hangi belediye ile iş yapmışsa, denen o ki; ‘Bu şirket iş yaptığı belediyelere, rüşvet veriyor!’ Bu Aktaş ailesi ne kadar akılsızdır ki ondan hiç rüşvet almayan (!) AK Partili belediyelerle değil de ondan rüşvet isteyen CHP’li belediyelerle iş yapıyor. Bunlarda hiç akıl yok mu yani? Eğer bu şirketin bir çalışma yöntemi varsa ve iddia ettikleri gibi bu firma doğru ve düzgün bir firma ise neden bu firmaya kayyum atandı? Bu firma CHP’li belediyelerle iş yaparken rüşvet veriyor ama AK Partili belediyelerle çalışırken rüşvet vermiyor. O zaman şu soruyu sormak lazım; Aynı firma AK Partili belediyelerle çalışırken nasıl oluyor da bir anda ‘sütten çıkmış ak kaşık’ oluyor? Eğer ortada yanlış bir ilişki varsa bu herkesi kapsar” değerlendirmesini yaptı.

“REŞADİYE KAVŞAĞINDA HATA YAPILMIŞTIR’ DEMEK BU KADAR ZOR OLMAMALI”



Yıkılma kararı alınan Reşadiye Viyadüğü ile ilgili, ciddi kamu zararının oluştuğunu ifade eden Başkan Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca’nın yaptığı savunmaları şu sözlerle eleştirdi:

“Reşadiye Kavşağı’yla ilgili ortaya koyduğunuz senaryoya gerçekten kendinizin de inandığını düşünmek istemiyorum. Çünkü siz bir inşaat mühendisisiniz. Cüneyt Bey orada oluşacak kamu zararını bütün ayrıntılarıyla anlattı. Bütün Trabzon bunu tartışıyor. Samimiyetle çıkıp “Evet, burada bir hata yapılmıştır” demek bu kadar zor olmamalı. Diyorsunuz ki; oradaki parçalar yeniden kullanılacak. Karşınızda çocuk mu var Faruk Bey? Bir tek siz mühendis değilsiniz, biz de mühendisiz. O parçalar söküldüğü zaman ancak hurda olarak değerlendirilebilir. Onun dışındaki malzemenin yeniden kullanılması mümkün değildir. Çıkıp açıkça şunu söyleyin: “Bizden önceki AK Partili belediye burada hata yaptı. Biz bu hatayı düzeltiyoruz. Bundan sonra kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız.” Ama yok, hâlâ “O parçalar kullanılacak” diyorsunuz. Nerede kullanacaksınız Allah aşkına?”

“TUZU KURU OLANLAR DOLMUŞ PARASINI ÖNEMSEMESE DE VATANDAŞIMIZ ÖNEMSİYOR”



Konuşmasında sağlık alanındaki tartışmalara da değinen Kaya, şehirdeki mevcut hastanelerin taşınması ya da işlevsiz hale getirilmesine yönelik yaklaşımları eleştirdi. Özellikle Ahi Evren Hastanesi ve Kemik Hastanesi’nin yıllar içerisinde oluşmuş uzman kadroları ve çevresindeki ekonomik yapı ile Trabzon için önemli kurumlar olduğunun altını çizen Kaya, bu tür kararların şehir dinamikleri, üniversiteler ve meslek odalarıyla istişare edilmeden alınmaması gerektiğini vurguladı.



AK Parti Grup Başkanvekili Cevdet Bayraktar’ın Şehir Hastanesi dolmuş ücretini önemsiz görmesine tepki gösteren Başkan Kaya şöyle konuştu: “Cevdet Bey’in değindiği bazı başlıklara da cevap vermek istiyorum. Hastane meselesi bunlardan biri. Dolmuş parasını küçümseyen bir yaklaşım ortaya kondu. Belki AK Partili siyasetçilerin dolmuş parası hesabı olmayabilir ama bu toplumun yüzde doksanı bugün dolmuş parası hesabı yapıyor. Tuzu kuru arkadaşlar bunu önemsemeyebilirler, ama vatandaş bunu önemsiyor. Ahi Evren Hastanesi yıllardır bu şehirde hizmet veren, uzmanlaşmış kadrolarıyla marka olmuş bir hastanedir. Kolay oluşmaz böyle kurumlar. Çevresindeki yüzlerce esnaf oradan geçimini sağlıyor. Dolmuş esnafı faydalanıyor. Mahallede yaşayan insanlar yürüyerek sağlık hizmetine ulaşıyor. Bunlar önemlidir. Aynı şekilde Boztepe’deki Kemik Hastanesi de uzman hekimleriyle yıllardır Trabzon’a hizmet veren önemli bir sağlık kuruluşudur. O bölgede birçok insan o hastane sayesinde ekmek yiyor. Ama birileri hiçbir kuruma danışmadan, üniversitelerle, meslek odalarıyla, bilim insanlarıyla konuşmadan karar veriyor ve bunu bu şehre dayatıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Oturulsun, konuşulsun. Eğer gerçekten şehir ve insanlar için doğru olan buysa hep birlikte kabul edelim. Ama dolmuş parası üzerinden meseleyi küçümsemek doğru değildir.”

“MECLİSLERDE İNSANLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK TEK BİR CÜMLE KURMADINIZ”



Konuşmasının devamında Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Kanca’nın sözlerine cevap veren Başkan Kaya, “Bugüne kadar bu şehirle ilgili hiçbir konuda söz almadı. Sadece polemik yaratmak, sıkıntı çıkartmak ve tartışma çıkartmak için söz aldı. Ne burada ne de Ortahisar Meclisi’nde insanların yaşam kalitesini artıracak tek bir cümle kurmadınız. Sürekli Cumhuriyetle, Atatürk’le, İsmet Paşa’yla, Cumhuriyet Halk Partisi’yle uğraşma derdinde oldunuz. Üstelik aileniz, geçmişiniz, dedeleriniz bu partiye hizmet etmiş insanlar. Bu tavırlardan ben utanıyorum, onların da utandığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“FARUK KANCA POLEMİK ÜRETMEYE ÇALIŞTI”



Ankara’da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri’nde Ortahisar Belediyesi’ne ayrılan alanın, ilçenin büyüklüğü ve nüfusuyla orantısız olduğunu tekrarlayan Başkan Kaya, Ahmet Metin Genç’in Belediye Başkanlığı döneminde Ortahisar Belediyesine daha büyük bir alan tahsis edildiğini öğrendiğini belirtti. Üç kez yer değişikliği yapıldığını, hazırlanan afişlerin dahi kesilerek kullanılmak zorunda kalındığını dile getiren Kaya, yapılan eleştirilerin polemik amacı taşımadığını, yalnızca bir durum tespiti olduğunu söyledi.



Başkan Kaya, “Nüfus ve yüzölçümü bakımından bizden çok daha küçük bazı ilçelere çok daha büyük alanlar verildiğini gördük. Bana vatandaşlarımız da, bazı AK Partili belediye başkanı arkadaşlarımız da “Başkanım, bazı ilçelere verilen yerler gerçekten çok büyük ama Ortahisar’a verilen alan bu işin adaletine gölge düşürdü” dediler. Ben kimseye “Yalan söylüyorsun” demedim. Ama Faruk Bey her zamanki gibi buradan da bir polemik üretmeye çalıştı” diye konuştu.

“BEN İNANDIĞI DOĞRUYU HER YERDE SÖYLEYEN BİR İNSANIM”



Konuşmasının sonunda şehir adına dile getirilen her yapıcı eleştirinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Başkan Kaya, Trabzon’un polemik değil hizmet beklediğini vurgulayarak, “Ben inandığı doğruyu her yerde söyleyen bir insanım. Burada yapılan her tespiti küçümsemek yerine bunlardan faydalanmaya çalışalım. Bu şehir bizden hizmet bekliyor. İnsanlarımız bizden çözüm bekliyor. Bizim odaklanmamız gereken mesele budur” dedi.

ÜSLUP VE ORTAK AKIL VURGUSU



Mecliste kullanılan üsluba da dikkat çeken Başkan Kaya, farklı görüşlerin küçümsenmeden dinlenmesi gerektiğini belirterek, “Bu şehir ortak akılla yönetilmeli. Burada söylenen her söz değerlidir. Polemik yerine çözüm odaklı yaklaşım benimsenmeli” ifadelerini kullandı.