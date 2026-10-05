Kaynak: Haber Merkezi



Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerini ağırlayan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Trabzon’da turizm pazarımızı çeşitlendirmek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarını da şehrimizde ağırlamak istiyoruz” diyerek turizmde işbirliği çağrısı yaptı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki diyaloğun yerel düzeyde güçlendirilmesi amacıyla bir dizi ziyaret için Trabzon’a gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ve 16 ülkenin büyükelçileri ile eşlerini yemekte ağırladı. Programa Başkan Kaya ve eşi Tuba Kaya’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Murat Özçilingir, Ernul Arslan, Özer İskender, Şenay Karakaş, Portekiz, Polonya, Hollanda, Estonya, Belçika, İrlanda, Avusturya, Finlandiya, Hırvatistan, Lüksemburg, Yunanistan, Fransa, Litvanya, Danimarka, Bulgaristan, İsveç büyükelçileri ile eşleri ve AB Türkiye Delegasyonu heyeti katıldı.

Samimi bir havada gerçekleşen programda Ortahisar’ın öne çıkan yönleri, ihtiyaçları ve AB üyesi ülkelerle yapılabilecek işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. AB delegasyonunu ağırlamaktan çok büyük memnuniyet ve onur duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ziyaretin Ortahisar için çok değerli olduğunu belirtti.

“BİRÇOK KONUDA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ”

Trabzon’un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bir tarih, kültür, spor ve turizm kenti olduğunu belirten Başkan Kaya, “AB delegasyonuyla, yerel yöneticilerle, AB üyesi ülkelerin yöneticileriyle çok değerli ilişkiler kurabilir, proje ortaklıkları ve deneyim paylaşımları yapabiliriz. Şehircilik, dijitalleşme, atık yönetimi, çevre ve sosyal politikalar gibi konularda iş birlikleri gerçekleştirebiliriz” dedi.

“AVRUPA İLE TİCARET VE İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Türkiye’nin modern dünyanın ve Avrupa'nın bir parçası olduğunu ifade eden Başkan Kaya, “Biz Avrupa Birliği ile ticaret, işbirliği yapmak, Avrupa’ya entegre olmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği perspektif de tam buydu” sözlerini kullandı.

BAŞKAN KAYA, BÜYÜKELÇİLERİN SORULARINI CEVAPLANDIRDI

Büyükelçilerin çeşitli konulardaki sorularını da cevaplandıran Başkan Kaya, günümüzde yaşanan siyasal gelişmelerin Türkiye’yi demokrasiden vazgeçiremeyeceğini ifade etti.

“MİLLET OLARAK, YAŞANAN ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Başkan Kaya, “Muhalefet partili yerel yöneticiler olarak sıkıntılar yaşadığımız doğru ancak biz bunu ülkemizi şikayet eder noktada seslendirmeyi doğru bulmuyoruz. Biz demokrasi kültürü güçlü bir ülkeyiz, bu zorlukların üstesinden millet olarak gelme kararlılığına ve iradesine sahibiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi ve çağdaşlaşma mücadelesi Avrupa gibi uzun bir süreç almadı. Türkiye'de bu toprakların mucizesi Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa’nın asırlar süren rönesans, reform, aydınlanma devrimlerini 15 yıl gibi kısa bir sürede tamamladı. Biz demokrasi mücadelesinden aldığımız derslerle bütün zorlukların üstünden geleceğiz. Hukuku üstün, demokrasiyi güçlü kılan yönetimlerle yarınlarımız daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

“AB ÜYESİ ÜLKELERİN VATANDAŞLARINI TRABZON’DA AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”

Trabzon’un Avrupalı turistleri ağırlamaya hazır olduğunu dile getiren Başkan Kaya, “Trabzon birçok özelliği bünyesinde barındıran dereleri, yayları, dağları ile çok özel bir doğaya sahip. Gezilmesi görülmesi gereken tarihi yapılarımız var. Buna rağmen şehir olarak Avrupa’dan yeterince turist alamıyoruz. Şehrimiz bir turizm kenti, özellikle Ortadoğu coğrafyasından yoğun ziyaretçimiz oluyor. Ancak biz turizmi ve turist pazarımızı çeşitlendirmek için Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarını da şehrimize bekliyoruz” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZDEKİ EN BÜYÜK SORUN İSTİHDAM”

Trabzon ekonomisi hakkında bilgi veren Başkan Kaya, şehirde yaşanan en büyük sorunun istihdam olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehrimizde büyük ölçekli fabrika ve üretim tesisleri olmadığı için istihdam sıkıntısı yaşıyoruz. Ancak dünyanın dört bir yanına ihracat yapan çok güçlü özel sektör temsilcilerimiz var. Şehrimizde en büyük istihdam sağlayıcılar belediyelerimiz. Şehrimizin nüfusu 800 bin dolayında, bu nüfusun yaklaşık yarısı Ortahisarımız’da yaşıyor. Ortahisar bölgenin merkezi olduğu için gün içinde bu nüfus iki katına yaklaşabiliyor. Bu duruma bağlı olarak ulaşım, konut ve benzeri sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu doğrultuda daha doğru planlamalar yapmalı, insanları yaşadıkları yerlerde geçinebilecekleri olanaklara kavuşturmalıyız.”

“BU ZİYARETİN FAYDALI SONUÇLAR DOĞURMASINI DİLİYORUM”

Konuşmasının sonunda AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine teşekkür eden Başkan Kaya, “Sizlerle Trabzon'umuzda buluşmak, sizleri şehrimizde ağırlıyor olmak ve aynı sofrada buluşup konuşabilmek bizim için çok kıymetli. Şehrimiz adına çok değerli bilgilerle buradan ayrılacaksınız. Umarım bu ziyaret hem sizler adına hem şehrimiz ve ülkemiz adına faydalı sonuçlar doğurur” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Kaya, programın sonunda büyükelçilere Ortahisar Belediyesi’nin ürettiği ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav da, gösterdiği sıcak ilgi ve misafirperverlik için Başkan Kaya’ya teşekkür ederek hediye verdi.