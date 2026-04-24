

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TED Trabzon Koleji Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Emin Arman Öztürk ve ailesini makamında ağırladı. Kendisine çiçek veren Emin Arman Öztürk ve ailesini ‘hoş geldiniz’ diyerek karşılayan Başkan Kaya, daha sonra “Buyrun Başkanım” diyerek koltuğunu Emin Arman’a devretti.



“Büyük Atatürk’ün size ve bütün dünya çocuklarına en güzel armağanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” diyen Başkan Kaya, Emin Arman'a, “Sayın Başkanım, Trabzon’a, çocuklara, bu şehirde yaşayan güzel yürekli insanlarımıza ilişkin neler yapmamızı istersiniz?” diye sordu.

EMİN ARMAN, ÇOCUKLAR İÇİN ‘ÇİÇEK GİBİ BİR DÜNYA’ TEMENNİ ETTİ



Belediye Başkanı olarak Ortahisar ve Trabzon’da yapmak istediği çalışmaları ve çocuklarla ilgili dileklerini paylaşan Emin Arman, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümünde makamınızda oturuyorum. Bunun için öncelikle, burada oturmamı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ortahisar Belediye Başkanı olarak sosyal devlet anlayışıyla yürütülen çalışmaları gönülden destekliyorum. Bu alanda çok fazla hizmet veriliyor. Çocuklar için beslenme çantalarını yapıyorsunuz, onu ben de yapardım, gayet güzel bir düşünce. Bunun yanında çocuklara eğitim hayatlarında daha fazla destek verirdim. Bilhassa yaşlılara ve özel gereksinimli bireylere daha çok hizmet verilmesini sağlardım. Okullardaki şiddeti önlemek için de, bu yetkiye sahip olmak isterdim” diyerek bütün çocuklar için çiçek gibi bir dünya temennisinde bulundu.



Güzel sözleri ve dilekleri için Emin Arman’a teşekkür eden Başkan Kaya, kendisine Atatürk’ün Nutuk isimli kitabını ve bayram hediyesini vererek bayramını kutladı.