Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıldönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı. Egemenliğin tek sahibinin millet olduğunu ve demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“GAZİ MECLİSİMİZ MİLLETİMİZE, ÇAĞDAŞ, MODERN VE YIKILMAZ BİR CUMHURİYETİ MİRAS BIRAKMIŞTIR”



“Türk Milletinin kaderini tayin eden çok önemli gelişmelere imza atan Büyük Millet Meclisimiz, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ‘milli iradeyi’ hâkim kılmak ve Kurtuluş Savaşı'nı yönetmek amacıyla 23 Nisan 1920’de kurulmuştur. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşiyle başlayan Türk Kurtuluş Savaşı, “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolası etrafında kenetlenen Meclis eliyle yürütülmüş ve bu kutlu mücadele, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet ve sonsuza kadar yaşamasını sağlayacak devrimlere ve eşsiz hizmetlere imza atan Gazi Meclisimiz, bizlere; uçurumun kenarındaki bir ülkeden, saygın, çağdaş, modern ve yıkılmaz bir Cumhuriyeti miras bırakmış, tarihimizde ve milletimizin vicdanında şerefli yerini almıştır.”

“ÇOCUKLARIMIZI ATATÜRK SEVGİSİ VE CUMHURİYET DEĞERLERİYLE YETİŞTİRECEĞİZ”



“Bu anlamlı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi ve ülkemizin yarınlarını da teminat altına almıştır. Bizler de; koşullar ne olursa olsun egemenliğimizden asla taviz vermeyecek, çocuklarımızı Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet değerleriyle yetiştirecek, bütün çocuklarımızın geleceğe umut ve güvenle baktığı bir Türkiye’yi inşa etmek için elbirliğiyle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; TBMM’nin kuruluşunun 106. yıldönümünde başta Büyük Atatürk olmak üzere; ülkemizin kurtuluşu için canını feda eden kahramanlarımızı, milli irade ve demokrasinin hakim kılınması için canla başla mücadele eden isimleri, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bütün çocuklarımızın yüzünün güldüğü ve yaşama sevinciyle dolduğu bir Türkiye diliyorum.”