

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 2 yıllık görev süresindeki çalışmalarını değerlendirdiği basın toplantısında, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren şeffaf, hesap verebilir ve kamucu bir anlayışla, kaynaklarımızı verimli, akılcı ve halkımızın yararına kullanarak Ortahisar’ımıza hizmet ediyoruz. Geride kalan 2 yılda, halkımıza dokunan, yaşamı kolaylaştıran pek çok hizmeti ve Ortahisar’ımıza değer katan birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, görevdeki 2 yılını değerlendirdiği toplantıda, Trabzon basınıyla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük’ün de katıldığı toplantı, Ortahisar Belediyesi’nin hizmetlerini ve yürüttüğü projeleri anlatan ‘2 Yılımızın Özeti’ konulu video gösterimiyle başladı.



Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda daha sonra Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi’nde ‘nasıl bir tablo’ devraldıklarını ve ‘hangi şartlar altında’ hizmet ettiklerini kısaca özetledi. Bütün zorluk ve imkansızlıklara rağmen, mazeretlere sığınmadan halka dokunan, yaşamı kolaylaştıran pek çok hizmeti ve Ortahisar’a değer katan projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Kaya, yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“ŞEFFAF, HESAP VEREBİLİR VE KAMUCU BİR ANLAYIŞLA HALKIMIZA HİZMET EDİYORUZ”



Göreve başladıkları ilk günden itibaren şeffaf, hesap verebilir ve kamucu bir anlayışla, kaynakları verimli, akılcı ve halkın yararına kullanarak Ortahisar’a hizmet ettiklerinin altını çizen Başkan Kaya, “Örnek alan değil örnek olan bir anlayışla çalışacağımızı ve Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır’ anlayışıyla hizmet edeceğimizi söylemiştik, bugün de o anlayış ve bilinçle karşınızdayım. 2 yıllık görev süremiz boyunca vatandaşlarımızın desteğini görmenin mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz” dedi.

“ÇAĞLAYAN, MODERN BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR”



Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi’yle, hem şehircilik hem de kentsel dönüşüm uygulamaları açısından örnek bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kaya, “100 bin metrekarelik alanda yürüttüğümüz projemizde, 418 daire ve 44 dükkân yer alıyor. İlk etapta 186 konut ve 22 dükkânın inşasına başladık ve çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çalışma takvimine uygun olarak ilerleyen projemizin fiziki gerçekleşme oranı, Mart 2026 itibarıyla yüzde 17’ye ulaştı. Hedefimiz, Çağlayan’ı Trabzon’un en güzel yaşam merkezlerinden biri haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇAĞLAYAN ŞELALESİ’Nİ TURİZME KAZANDIRIYORUZ”



Çağlayan Şelalesi’ni turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Kaya, “Kentimize yeni bir turizm alanı kazandırmak için önemli bir adım attık. İlk etapta, şelaleye ulaşımı sağlayacak 600 metre uzunluğundaki yolu yapıyoruz. Proje tamamlandığında; yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeterya ve sosyal alanlarıyla yılda 250–300 bin turist ağırlayan önemli bir destinasyon oluşturacağız” dedi.

“YALINCAK KIYI PARKI PROJESİ İÇİN, YER TAHSİSİNİ BEKLİYORUZ”



Yalıncak’ta, projesi hazır olan Kıyı Parkı Projesi için yer tahsisini beklediklerini ifade eden Başkan Kaya, yer tesliminin gerçekleşmesiyle yapım çalışmalarına başlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:

“Yalıncak sahilimizi, doğal yapısını koruyarak halkımızın kullanımına sunmak amacıyla Kıyı Parkı Projemizi yürütüyoruz. Çevreyle uyumlu ahşap yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve sosyal tesislerin bulunacağı projeyle, bölgenin rekreasyon potansiyelinin artırılmasını, vatandaşlarımızın sahil alanından daha güvenli ve konforlu şekilde faydalanmasını hedefliyoruz. Alan tahsisi yapıldığı anda projemize başlayacağız.”

“VATANDAŞLARIMIZA BÜYÜK KOLAYLIKLAR SAĞLAYAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİK”



Dijital dönüşüm süreciyle, Ortahisar Belediyesi’nin daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu, vatandaşların da birçok hizmete dijital ortamlardan erişebildiğini kaydeden Başkan Kaya, “Yeni uygulamalar ile vatandaşlarımız sosyal yardım başvurularını, ödemelerini online olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Dijital Dönüşüm Projemizin en önemli adımlarından biri olan Ortahisar Halk İletişim Merkezi (OHİM) üzerinden, halkımızın taleplerini tek merkezde topluyoruz” dedi.

AKYAZI KONUKEVİ HAYATA GEÇİYOR



Akyazı Konukevi projesiyle ilgili de müjde veren Başkan Kaya, “Hemşeri derneklerimizin talebi olan ve Trabzon’umuzun büyük bir ihtiyacını giderecek olan refakatçi konukevini hayata geçiriyoruz. Şehir Hastanesi’nin de bulunduğu bölgede, Akyazı Mahallemizde yer alan eski Belediye Hizmet Binamızı, Refakatçi Konuk Evi olarak Trabzon’umuza kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” sözlerini kullandı.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK’TE İLKLERİ BAŞARDIK”



Sosyal belediyecilikte Trabzon’da ilklere imza attıklarının altını çizen Başkan Kaya, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halka sosyal hizmetler ve desteklerle nefes aldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hayata geçirilen sosyal belediyecilik projelerini paylaşan Başkan Kaya, Kent Lokantaları’nda 390 bin 573 vatandaşa uygun fiyata 4 çeşit kaliteli yemek hizmeti, 2 yılda 120 bin vatandaşa iftar yemeği, 526 haneye toplam 22 bin 915 kişilik taziye yemeği, 135 bin 500 vatandaşa sıcak çorba ikramı, 8 Halk Ekmek Büfesinde 438 bin 83 adet uygun fiyatlı ekmek satışı, 74 bin 112 litre Halk Süt desteği, 54 bin 160 adet Beslenme Çantası desteği, 23 bin 242 haneye Gezici Halk Market ile gıda desteği, 23 bin 242 adet kumanya desteği, 18 vatandaşa Çölyak gıda yardımı, 2 bin 83 vatandaşa evde kuaför hizmeti, 255 aileye yeni doğan destek paketi, 868 haneye kömür desteği, 3 bin 450 vatandaşa 20 bin 750 parça kıyafet desteği ve 1175 öğrenciye de kırtasiye desteği sağlandığı bilgisini verdi.



Başkan Kaya ayrıca Ortahisar Eğitim Derneği öncülüğünde başlatılan dayanışma kampanyası ile 108 öğrenciye her ay 2 bin TL burs desteği sağlandığını söyledi.

Başkan Kaya, projesi devam eden çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:

TRABZON OYUNCAK MÜZESİ İÇİN YER TESPİTİ YAPILDI



“Hemşerimiz, Yazar ve Şair Sunay Akın’ın İstanbul’da kurduğu ünlü Oyuncak Müzesi’nin bir benzerinin Trabzon’umuza kazandırılması için çalışma başlattık. Öncelikle yer tespiti yaptık, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altında olan tarihi bir binamızı Oyuncak Müzesi’ne dönüştürmeyi planlıyoruz.”

“KREŞ VE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ”



“Çocuklarımızın bakım, beslenme ve okul öncesi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla Ortahisar’ımıza Kreş ve Çocuk Etkinlik Merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“ORTAHİSAR’IMIZA YENİ PARKLAR KAZANDIRACAĞIZ”



“Pelitli Mahallemizde Masal Parkı Projemizi yapmayı planlıyoruz. Soğuksu Mahallemizde Park ve Restoran Projesi için avan proje çalışmalarını tamamladık. Çukurçayır Mahallemizde içerisinde tenis kortunun da olduğu, çocukların keyifle vakit geçirebileceği kapsamlı bir park yapmayı planlıyoruz. Belediye Ana Hizmet Binamızın alt kısmında çok amaçlı salon yapmayı planlıyoruz. Soğuksu Mahallemizde, Spor Temalı bir park yapacağız.”

“SARAYATİK VE ÇİFTE HAMAM’IN TARİHİ DOKUSU, ORTAYA ÇIKACAK”



“Sarayatik Sokak’ta tarihi dokuyu ortaya çıkartmak, mevcut yapılarımızı, bütünlüğünü koruyarak geleceğe taşımak ve mevcut durumunu işlevsel hale getirmek için Tarihi Kentler Birliği ile önemli bir çalışma başlattık. Yine tarihi dokuyu ortaya çıkarmak adına ‘Tarihi Çifte Hamam Restorasyon Projesi’ için de Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı’na hibe başvurusunda bulunduk.”

“KÜLTÜR MERKEZİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ’Nİ ORTAHİSAR’IMIZA KAZANDIRACAĞIZ”



“Soğuksu Mahallemizde, özel teşebbüs-belediye protokolü ile Kültür ve Sanat Merkezi yapacağız. Kültür Merkezimiz; 420 kişilik konferans salonu, 480 kişilik, 288 kişilik, 468 kişilik ve 124 kişilik olmak üzere 4 ayrı düğün salonundan oluşacak. Şehrimizin bir diğer ihtiyacı olarak 60 yaş ve üzerindeki yaşlılarımızı, huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi de Ortahisar’ımıza kazandıracağız.”

“ORDU’DAKİ ‘TRABZONLU MUHACİRLER ŞEHİTLİĞİ’NDE, ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA YAKIŞIR BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”



“1916 yılında Trabzon’un Rus işgali sırasında muhacirlik yolculuğuna çıkan atalarımızın yolda hayatını kaybetmesi üzerine Ordu’nun Perşembe ilçesinde oluşturulan yaklaşık 300 kişinin yattığı Trabzonlu Muhacirler Şehitliği’ni aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına saygının ve vefanın gereği olarak düzenleyeceğiz. Konuyla ilgili Ordu Valimize ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu işe talip olduğumuzu bildirdik.”



Başkan Kaya, 2 yıllık çalışmaları anlatan sunumunun ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Toplantının sonunda Başkan Kaya, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.