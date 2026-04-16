“Her geciken gün, bir çocuğun umudunu çalıyor”

Ümit İşbakan, ikinci kez kansere yakalandı. Yıllardır lösemili çocuklar ve kanser hastaları için mücadele veren İşbakan, bugün kaderin çarpıcı bir cilvesiyle, kuruluşunda aktif rol aldığı LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi görüyor.

25 YILLIK MÜCADELENİN İÇİNDEN GELEN BİR İSİM

Aynı zamanda LÖSEV Ordu İl Temsilcisi ve Ordu İl Engelli Meclisi Başkanı olan İşbakan, yaklaşık 25 yıldır vakıf bünyesinde aktif görev alıyor.

“Bir tuğla da sen koy” çağrısıyla milyonların desteğiyle kurulan hastane için en ön saflarda mücadele eden isimlerden biri olan İşbakan, bugün o hastanede hasta olarak bulunuyor.

“4 MİLYON İNSAN BU HASTANEYİ KURDU”

Tedavi gördüğü hastanede basın açıklaması yapan İşbakan, LÖSANTE’nin milletin ortak eseri olduğunu vurguladı:

“4 milyon insanın küçüklü büyüklü bağışlarıyla kurulan 400 yataklı bu hastane için yıllarca mücadele ettim. Bugün ise aynı hastanede tedavi görüyorum.”

RUHSAT SORUNU: KAPALI KALAN YÜZLERCE YATAK

İşbakan’ın en dikkat çekici vurgusu ise hastanenin hâlâ tam kapasite çalışamaması oldu.

LÖSANTE’nin yalnızca 75 ve ardından 200 yatak için ruhsat alabildiğini belirten İşbakan, geri kalan yataklar ile yoğun bakım, radyoterapi ve kemik iliği nakli gibi kritik ünitelerin aktif kullanılamadığını söyledi. “100 milyon dolarlık bir eser adeta atıl durumda. Eksik olan sadece bir imza” sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

“KENDİ KURDUĞUN HASTANEDE EKSİK İMKÂNLARI YAŞAMAK…”

İşbakan, açıklamasında yaşadığı duyguyu şu sözlerle dile getirdi:

“Kendi kurduğunuz hastanede tedavi görürken ‘keşke tüm imkânlar kullanılabilseydi’ demek çok ağır bir duygu.”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA AÇIK ÇAĞRI

Sağlık Bakanlığı ve yetkililere seslenen İşbakan, sürecin artık tamamlanması gerektiğini belirtti:

· LÖSANTE’ye tam ruhsat verilmesi

· 25 yıllık sürecin sona erdirilmesi

· Hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesi

çağrısında bulundu.

“ASIL MÜCADELEMİZ BU HASTANE İÇİN”

İkinci kez kanserle mücadele ettiğini belirten İşbakan, kişisel hastalığının ötesinde daha büyük bir mücadeleye dikkat çekti:

“Ben kanserle savaşıyorum ama asıl mücadelemiz bu hastanenin tüm çocuklar ve hastalar için tam kapasite çalışmasıdır.”

“HER GECİKEN GÜN BİR UMUDU ALIYOR”

Açıklamasını güçlü bir mesajla tamamlayan İşbakan, yetkililere şu sözlerle seslendi:

“Lütfen geç olmadan adım atın. Çünkü her geciken gün, bir çocuğun daha umudunu çalıyor.”

TEŞEKKÜR MESAJI DA PAYLAŞTI

İşbakan ayrıca, süreç boyunca destek veren Üstün Ezer başta olmak üzere LÖSEV ailesine, dostlarına ve hemşerilerine teşekkür etti.