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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bir dönem danışmanlığını yapan Abdulkadir Özkan, İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında tutuklandı. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi olan Özkan’la birlikte Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı da cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, üç şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

TUTUKLANAN ÖZKAN’IN ORDU BAĞLANTISI

Tutuklama kararının Ordu açısından dikkat çeken tarafı ise Abdulkadir Özkan’ın geçmişteki görevi oldu.

Özkan, geçmişte Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başdanışmanlığının yanı sıra, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in belediye başkanlığı döneminde bir süre danışmanlık görevinde bulundu.

GÜLER’İN ÖDÜLÜNÜ DE ONUN ADINA ALMIŞTI

Özkan ile Güler arasındaki geçmiş çalışma ilişkisinin kamuoyuna yansıyan örneklerinden biri de bir ödül töreninde yaşandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir yakınının rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık görülmüş; Güler adına ödülü Abdulkadir Özkan teslim almıştı.

SORUŞTURMA SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri kapsıyor. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda bazı şirketler ve yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.