

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu temsili olarak Dumlupınar İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Hamza Arslan’a devretti. Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen programa Hamza Arslan’ın sınıf arkadaşları Zümra Yomralıoğlu, Hiranur Keskin, Masal Mine Ataman, Arden Hami Lakot ve Beyazıt Akif Kara da katıldı.

TÜRK ÇOCUKLARI OLARAK ÇOK ŞANSLIYIZ



Başkanlık koltuğunu devralan minik Hamza Arslan şunları söyledi: “Biz Türk çocukları çok şanslıyız. Çünkü dünyada çocuklara armağan edilen tek bayrama sahibiz. Tüm çocukları temsilen bulunduğum bu makamdan büyük bir gurur duyuyorum. Bu anlamlı günü bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarız. Tüm çocukların bayramını kutluyorum. Bu koltuğu bana emanet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e teşekkür ediyorum.”

PARK ALANLARI ARTIRILMALI



Şehirle ilgili taleplerini de dile getiren Hamza Arslan, özellikle çocuklar için sosyal alanların artırılması gerektiğini belirterek, “Trabzon’da çocuklar için yeterince park olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle park yapılabilecek alanların araştırılmasını ve gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istiyorum. Biz çocuklar oyun oynayabileceğimiz, güvenli ve güzel alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Trabzon’a trenin de en kısa sürede ulaşmasını istiyorum” dedi.

23 NİSAN ÇOK KIYMETLİ BİR MİRAS



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise çocuklara hitaben şu ifadeleri kullandı: “Başkanımız makamına oturdu, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Trabzon için hangi kararları vermek istersin? Arkadaşlarınla istişare yapıp onların görüşlerini de alabilirsin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin geleceğini çocuklarda gördüğü için dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Bu çok kıymetli bir mirastır. Çocuklara ayrılan alanların yetersiz olduğunu düşündüğünü ve daha fazla alan ayrılmasını istediğini görüyoruz. Bence başkanımızın bu kararı son derece önemli. Seni tebrik ediyorum. Çocukların sadece okulda değil, aynı zamanda sağlıklı ve güvenli bir çevrede yetişmeleri gerektiğini çok doğru ifade ediyorsunuz. Bunun için oyun ve eğlenme alanlarına ihtiyaç var. Tren konusunda da gerekli çalışmaları yaptık, inşallah yakın zamanda kazmayı vuracağız başkanım. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği için her birinizin çok çalışarak çok iyi yerlere gelmesini temenni ediyorum.”

BAŞKAN GENÇ İÇİN YAZDIKLARI ŞİİRİ OKUDULAR



Programda söz alan öğrenciler, Başkan Genç için yazdıkları şu şiiri okudular:

Her sabah yeni bir güne başladın,

Farklı sonlar istesen de yükünü bırakmadın, başkanım Metin amca.

Ben dağıttım sokakları,

Sen güzelleştirdin her yeri, başkanım Metin amca.

İpte laf cambazıyım, gel anlaşalım seninle,

Belediye başkanı sorunu çözer, başkanım Metin amca.

Yık eski binaları, yap bize kocaman bir bahçe,

Oynayalım hep birlikte, başkanım Metin amca.