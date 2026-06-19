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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış programında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, göreve geldikleri ilk günden bu yana eğitime yaptıkları her katkıyı asli bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, Trabzon Valiliği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle başladı. Kahramanmaraş Caddesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin açılış programı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yapıldı. Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, ilçe belediye başkanları, eğitim camiasının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festival kapsamında halk oyunları ekipleri sahne aldı, öğrenciler de müzik dinletileriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Protokol üyeleri, bir gün sürecek festivalin açılış kurdelesi kesildikten sonra öğrencilerin hazırladığı mizah ve karikatür sergisini gezdi.

YARATICI VE DUYARLI GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ



Başkan Genç, etkinliğin şehir adına büyük anlam taşıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Aramızda anneler, babalar ve evlatlarının geleceği için fedakarca çalışan aileler bulunuyor. Hepimiz, hayatımızın önemli bir bölümünü çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve vatana, millete hayırlı bireyler olarak yetişmesi için adıyoruz. Bu uğurda gösterilen her gayret son derece kıymetlidir. Milli Eğitim sistemimiz çocuklarımızı bilgiyle donatırken, böylesine anlamlı etkinlikler de onların kültürel, sanatsal ve sosyal yönlerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Kültür ve sanat şehri Trabzon’umuzda gençlerimizin düşüncelerini sanat aracılığıyla ifade etmelerini son derece değerli buluyorum. Biraz önce sergi alanını gezme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmaların ne kadar yaratıcı, çevreye duyarlı ve insan hayatına ilişkin önemli mesajlar taşıdığını görmek bizleri gerçekten gururlandırdı. Şehrimizin, ülkemizin ve insanlığın geleceği adına böylesine bilinçli ve duyarlı bir nesle sahip olmak hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Tüm evlatlarımızı yürekten tebrik ediyor, gözlerinden öpüyor ve Allah’tan yollarını açık etmesini diliyorum.”

EĞİTİM HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR



Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Genç, çocukların sadece akademik başarıyla değil, milli ve manevi değerlerle de yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Genç, şunları söyledi: “Dünya bugün zorlu bir süreçten geçmektedir. Çevremizde savaşların, gözyaşının, acının ve insanlık dramlarının yaşandığı bir dönemde ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde huzurun ve istikrarın merkezi olmayı sürdürmektedir. Bunun kıymetini çok iyi biliyor, bununla gurur duyuyoruz. Ancak bu huzur ve istikrar ortamını geleceğe taşıyacak olan da bugünün çocuklarıdır. Bu nedenle onları sadece akademik anlamda değil; ahlaki, kültürel ve insani değerlerle de donatmak zorundayız. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu adalet, merhamet ve vicdan anlayışını yeniden dünyaya gösterecek olan nesillerin iyi yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Eskiden çocuklarımız okula teslim edilirken 'Eti senin, kemiği benim' denirdi. Günümüzde ise eğitim süreci yalnızca okulun ya da öğretmenin değil; ailenin, annenin ve babanın da aktif şekilde içinde olduğu ortak bir sorumluluk alanına dönüşmüştür. Bu iş birliği, eğitim kalitesini artıran en önemli unsurlardan biridir. Bizler de görev aldığımız ilk günden itibaren eğitime yaptığımız her katkıyı bir lütuf değil, asli bir görev olarak gördük. Çünkü biliyoruz ki eğitim için yapılan hiçbir yatırım fazla değildir. Geleceği inşa edecek olan bu nesildir. Bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”