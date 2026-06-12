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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, düzenlediği basın toplantısında Ordu Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketleri ve ORKENT üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu. Titiz, belediyenin liyakatsiz yöneticilerle yönetildiğini, iştirak şirketlerinin Ordu'ya yük haline geldiğini ve kamuoyunun cevap beklediği ciddi soru işaretleri bulunduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 8 yıldır aynı yönetim anlayışıyla idare edildiğini belirten Titiz, bu süreçte 4 genel sekreter, yaklaşık 100 daire başkanı ve 150'ye yakın müdür değiştirildiğini öne sürdü.

"Bu tablo, yönetim istikrarının sağlanamadığını gösteriyor. Bir türlü doğru kadro bulunamıyor. Sürekli değişiklik yapılıyor. Bu kadar değişikliğin olduğu yerde başarılı bir yönetimden söz etmek mümkün değildir" dedi.

"HİZMET YOK, ALGI VAR"

Kent genelinde yapılan reklam çalışmalarına da tepki gösteren Titiz, belediyenin hizmet yerine algı yönetimi yaptığını savundu."Hizmet yok, algı var" ifadelerini kullandı.

ORKENT ÇIKIŞI: "BU ZARARIN HESABINI KİM VERECEK?"

Açıklamalarının merkezine ORKENT'i koyan Titiz, Melet Park Projesi üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

Şehrin imarsızlık yaşadığı dönemde başlatılan projenin yaklaşık 5 yıldır tamamlanamadığını belirten Titiz, "O gün 700-800 bin liraya satılan iş yerleri vardı. Bugün ortaya çıkan maliyet farkını, oluşan kamu zararını kim açıklayacak?" diye sordu.

ORKENT'in sürekli zarar ettiğini ve borçlandığını savunan Titiz, son meclis toplantılarında şirket borçları nedeniyle bazı taşınmazların vergi borçlarına karşılık devredildiğini ileri sürdü.

"İştirak şirketleri Ordu'ya kazanç sağlamak için kurulur. Biz ise sürekli borçlanan, sürekli belediyeden destek alan şirketler görüyoruz. Sigorta ve vergi borçları nedeniyle belediye kaynakları aktarılıyor. Yetmiyor, Ordu halkının arsaları devrediliyor veya satışa çıkarılıyor" dedi.

"ORKENT ÖZEL DENETİME ALINSIN"

ORKENT'in bağımsız ve özel denetimden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Titiz, şirketin tüm mali yapısının kamuoyuna açıklanmasını istedi.

"Melet Park'ta ne kadar maliyet oluştu? Ne kadar zarar var? Hangi arsalar devredildi? Hangi borçlar ödendi? Ordu halkının bunları bilmeye hakkı var" diye konuştu.

DOĞRUDAN TEMİN VE HARCAMA İDDİALARI

Titiz, belediye ve iştirak şirketleri üzerinden yapılan bazı harcamaları da gündeme taşıdı.

Bir kafeye geçen yıl yaklaşık 5 milyon liralık fatura kesildiğini öne süren Titiz, doğrudan temin yöntemiyle yapılan harcamaların açıklanması gerektiğini söyledi.

YEŞİL ALAN TEPKİSİ

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 52 dönümlük yeşil alanın içerisinde bulunan yaklaşık 12 dönümlük bölümün imara açılmasını da eleştiren Titiz, alanın geçmişte de yeşil alan statüsünde olduğunu hatırlattı.

Söz konusu parselin 2023 yılında satın alındığını ve ardından imara açıldığını belirten Titiz, "Bu alanın hastaneyle hiçbir ilgisi yok. Yeşil alan olarak alınan bir yer bugün ticari konut alanına dönüştürülüyor. Burada oluşan değer artışının ve sürecin kamuoyuna açıklanması gerekiyor" dedi.

"YAPAMIYORLARSA KAPATSINLAR"

Açıklamalarının sonunda iştirak şirketlerinin mevcut yapısıyla sürdürülebilir olmadığını savunan Titiz, ORKENT başta olmak üzere belediye şirketlerinin denetlenmesini istedi.

"Yapamıyorlarsa, işletemiyorlarsa, sürekli zarar üretiyorlarsa kapatsınlar. Ordu'nun kaynakları daha fazla heba edilmesin. Bu şirketlerin tamamı denetlensin ve gerçek tablo kamuoyuna açıklansın" ifadelerini kullandı.