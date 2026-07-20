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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, fındık fiyatları, zirai don zararları ve kahverengi kokarca ile mücadele konusunda iktidar milletvekillerinin açıklamalarına tepki gösterdi. Titiz, fındık üreticisinin yaşadığı sorunların sahada görülmesi gerektiğini söyledi.

"FINDIĞIN DEĞERİ ARTMADI, ÜRETİCİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Fatih Titiz, AK Parti Ordu milletvekillerinin fındık politikalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri eleştirerek, fiyat artışlarının tek başına yeterli bir gösterge olmadığını savundu. Fındığın geçmiş yıllardaki değeriyle bugünkü durumunun karşılaştırılması gerektiğini belirten Titiz, "2001 yılında bir ton fındıkla yaklaşık 95-100 küçük altın alınabilirken, bugün aynı miktarda fındıkla çok daha az altın alınabiliyor" ifadelerini kullandı. Titiz, üretim maliyetlerinin ve üreticinin ekonomik koşullarının dikkate alınması gerektiğini belirterek milletvekillerini doğru bilgiyle değerlendirme yapmaya davet etti.

"ORDU'YA GELİN, SORUNLARI YERİNDE GÖRÜN"

Fındık sektöründe yaşanan sıkıntıların yalnızca açıklamalarla değerlendirilemeyeceğini ifade eden Titiz, milletvekillerine sahaya inme çağrısı yaptı. Zirai don sonrası üreticilerin, esnafın, fındık manavlarının ve tüccarların ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını öne süren Titiz, "Ankara'dan değil, Ordu'dan vatandaşın, üreticinin ve esnafın sesini dinleyin" mesajı verdi.

KAHVERENGİ KOKARCA MÜCADELESİ ELEŞTİRİSİ

Titiz, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Mücadelenin üçüncü yılına girilmesine rağmen bahçelerde zararlının yoğunluğunun devam ettiğini belirten Titiz, uygulanan tedbirlerin yeterli sonuç vermediğini savundu. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, yetkilileri fındık üreticisinin yaşadığı sorunlara daha duyarlı olmaya ve açıklamalarını sahadaki gerçeklerle değerlendirmeye çağırdı.