Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Demir mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün genç nesillere emanet ettiği Cumhuriyet mirasının, köklü bir azim ve kararlılıkla yarınlara aktarılacağının altını çizdi.

"GENÇLER İÇİN DAHA YAŞANABİLİR VE MODERN BİR ARDAHAN"

Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Belediye Başkanı Faruk Demir, yerel yönetim olarak genç nesillere yönelik projeleri önemsediklerini belirtti. Demir, gençlerin bilim, sanat ve çağdaş değerlerin rehberliğinde ülkenin yarınlarını kuracağını dile getirerek, Ardahan’da gençler için daha modern, dinamik ve yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmak adına yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Başkan Faruk Demir, yayımladığı anlamlı bayram mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm gençlerimizin ve Ardahan halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım."