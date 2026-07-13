Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



İstanbul sivil toplum kuruluşlarının ve Ordu camiasının sevilen ismi Erol Metin, aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Metin, hızla hastaneye sevk edildi.

TEDAVİSİ ORDU'DA DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan Erol Metin, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde tedavi altına alındı. Gelen ilk bilgilere göre, uzman doktorların gözetiminde olan Metin’in hastanedeki tedavisi ve sağlık durumuna ilişkin takibi titizlikle sürdürülüyor.

SİVİL TOPLUM VE İŞ DÜNYASINI ÜZEN HABER

Erol Metin, uzun yıllar boyunca özellikle İstanbul'da yürüttüğü sivil toplum çalışmalarıyla adından söz ettirmişti. Sancaktepe Gölköylüler Dernek Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Metin, hem İstanbul'daki hem de memleketi Ordu'daki hemşerileri arasında köprü görevi görüyordu. Son dönemde ise memleketine dönerek Ordu sahilinde yer alan popüler mekanlardan İskele Nane Cafe'nin (Nane Bistro) işletme müdürlüğünü üstlenmişti.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞIYOR

Başkan Erol Metin’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen sivil toplum liderleri, siyasetçiler, iş dünyasından isimler ve çok sayıda hemşerisi, sosyal medya üzerinden ardı ardına geçmiş olsun mesajları yayınladı. Sevenleri, başarılı başkanın bir an önce sağlığına kavuşarak görevinin başına dönmesi için acil şifalar diledi.