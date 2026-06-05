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İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanı Burak Eroğlu, ilçede Reşadiye Caddesi’nde kurduğu üye kayıt standında vatandaşlarla bir araya geldi.

kurulan üye kayıt standında çocuklara balon dağıtarak vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Fatsa İlçe Teşkilatı sahada yürüttüğü etkinlikler kapsamında ilçede 3 gün sürecek üye kayıt stant çalışması başlattı. Etkinlikte çocukların yüzünü güldüren Eroğlu, bölge halkının sorunlarını da yakından dinledi.

ÇOCUKLARA BALON HEDİYESİ VE VATANDAŞLA GÖNÜL KÖPRÜSÜ

İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanlığı, yerel halkla bağları güçlendirmek amacıyla Fatsa Reşadiye Caddesi’nde kurduğu üye kayıt standında aktif bir saha çalışmasına imza attı.

İlçe Başkanı Burak Eroğlu liderliğinde açılan üye kayıt standında hem küçük çocukların eğlencesi hem de yetişkinlerin dertlerini paylaştığı bir nokta hâline geldi. Stantta miniklere rengarenk balonlar ikram edilerek keyifli anlar yaşatıldı.

"GÜZEL BİR GÜNDÜ, HEMŞEHRİLERİMİZLE DERTLEŞTİK"

"Gerçekleştirilen saha faaliyeti sonrasında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanı Burak Eroğlu, halkla iç içe olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Eroğlu, etkinlik hakkındaki duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Güzel bir gündü. Çocukları sevindirdik, hemşehrilerimizle dertleştik. Allah böyle günleri nasibimizden eksik eylemesin.

"İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği üye kayıt standın önümüzdeki günlerde de Fatsalılara hizmet vermeye ve vatandaşların taleplerini toplamaya devam edeceği öğrenildi.