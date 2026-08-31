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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



İstanbul Finans Merkezi’nde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen “İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı”na, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün katıldı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim sürekliliğini güvence altına almak, finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, yatırım ve üretim kapasitelerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen finansman desteğinin detaylarının paylaşıldığı programda; banka genel müdürleri, oda başkanları ve iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık finansman paketinin, ülke ekonomisine, üreticilere ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası olarak; ilimizde faaliyet gösteren imalat sanayicilerimizin ve iş dünyamızın finansmana erişimini kolaylaştıran, üretim, yatırım ve istihdamı destekleyen çalışmaları yakından takip etmeye ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.