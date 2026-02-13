Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan, yaşanan taşkınlarına Devlet Su İşleri’nin Karareis Barajı kapaklarını açmasının neden olduğunu söyledi. Erdoğan, barajdan bırakılan suyun dere yatağının dışına çıktığını ve bunun görüntülerle tespit edildiğini söyledi.

Erdoğan, taşkın nedeniyle bazı yapıların risk altında olduğunu belirterek, “Üç evin zemini oyuldu, bir binada yana yatma var. Tehlike oluştuğu için boşaltılması gündemde” ifadelerini kullandı.

BAZI YOLLAR KAPATILDI

Yoğun yağış nedeniyle Karaburun’da ev ve iş yerlerini su basarken, İZSU, Karaburun Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İlçede Yaşam Sitesi, İncirli Koy, Değirmentepe ve Eşendere ana yolu çevresinde su baskını ve zemin kaymaları yaşandı. Güvenlik gerekçesiyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

BAYINDIR’DA HEYELAN

Öte yandan sabah saatlerinde Bayındır ilçesinde, Zeytinova Barajı yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna sürüklendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşları dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.