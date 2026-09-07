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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Ali Osman Enli, 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitim çalışanlarının haklarını korumaya yönelik eylem kararlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Ali Osman Enli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerin mesleki itibarını korumak, hak kayıplarının ve angarya olarak nitelendirdikleri uygulamaların önüne geçmek amacıyla mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Enli, açıklamasında, “Eylemlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi olarak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında da haklı eylem kararlarımızın arkasındayız. Öğretmenlerimizin meslek itibarını korumak, hak gaspının ve angaryanın önüne geçmek için mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

4 KONUDA EYLEM KARARI

Sendika tarafından paylaşılan duyuruda, eğitim çalışanlarının haklarını korumak, çalışma barışını ve mesleki saygınlığı güçlendirmek amacıyla eylem kararlarının güncellendiği belirtildi.

Buna göre Türk Eğitim-Sen’in açıkladığı eylem kararları şöyle sıralandı:

Mesai saatleri dışında çalıştırılmaya (angaryaya) karşı eylem kararı,

Birden fazla nöbet görevi verilmesine karşı eylem kararı,

Serbest kıyafet uygulamasına ilişkin karşı eylem kararı,

Servis araçlarında görevlendirilen öğretmenlere ilişkin karşı eylem kararı.

Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi, yeni eğitim öğretim döneminde de söz konusu eylem kararlarının arkasında olduğunu ve eğitim çalışanlarının haklarına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.