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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, beldede her çarşamba günü kurulan pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar tezgâhlarını gezerek esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Dilsiz, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Dilsiz, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Dilsiz, esnaf ve vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye önem verdiklerini belirterek, “Esnafımızın ve hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya, beldemiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.