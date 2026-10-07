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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek, kış mevsimi öncesinde köy yollarında bakım, onarım ve altyapı çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Çeltek, özellikle riskli güzergâhların ve su tahliye noktalarının şimdiden kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

KIŞ GELMEDEN TEDBİR ÇAĞRISI

Yeniden Refah Partisi Tokat İl Başkanı Yasin Çeltek, kış mevsimi öncesinde Tokat’ın köy yollarında gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımının olumsuz hava koşullarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Çeltek, özellikle riskli güzergâhlar, menfezler ve su tahliye noktalarının şimdiden kontrol edilmesini istedi.

Çeltek, “Kış geldikten sonra kapanan yolları konuşmak yerine, bugünden hazırlığımızı tamamlamalıyız. Kar yağmasını beklemeden gerekli tedbirler alınmalı” dedi.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMAMALI

Köy yollarının sağlık, eğitim ve tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını belirten Çeltek, ambulansların, öğrencilerin ve çiftçilerin ulaşımının aksamaması gerektiğini söyledi.

Kış şartlarında hızlı müdahale için iş makineleri, ekipler ve gerekli malzemelerin önceden planlanması gerektiğine dikkat çeken Çeltek, “Hiçbir köyümüzü ulaşım konusunda kaderine bırakmayalım” ifadelerini kullandı.