

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve hayatını kaybeden İran vatandaşları için İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati’ye taziye ziyaretinde bulundu.

Başkonsolos Naser Mohebati’ye başsağlığı dileklerini ileten TTSO Başkanı Erkut Çelebi, İsrail saldırılarının durması, bölgede barış ve huzurun bir an önce tesis edilmesi temennisinde bulundu.

TTSO Genel Sekreteri Ali Rıza Kul’un da yer aldığı ziyarette Başkan Çelebi, Ayetullah Ali Hamaney ve savaşta ölen İranlılar için açılan taziye defterini de imzaladı.