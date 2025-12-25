Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve cezaevinde kaldığı süre boyunca yaklaşık 25 kilo kaybettiği belirtilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp İkinci Üst Kurulu kararını açıkladı. Kurul, Çalık’ın sağlık durumunun düzenli poliklinik kontrolleriyle takip edildiğini belirterek, cezaevi koşullarında kalabileceği yönünde görüş bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Buca F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Mehmet Murat Çalık hakkında, Adli Tıp Kurumu’nun 13 Ağustos tarihli “cezaevinde kalabilir” raporunun ardından avukatları yeniden başvuruda bulundu. Ancak Adli Tıp İkinci Üst Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, önceki kararın geçerliliğini koruduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMUNU GEREKÇE GÖSTERDİLER

Medyascope’ta Furkan Karabay imzasıyla yer alan habere göre, Çalık’ın avukatları itiraz dilekçelerinde müvekkillerinin cezaevinde kaldığı süre boyunca yaklaşık 25 kilo verdiğini, 1999 yılında “akut miyeloid lösemi M4” tanısı aldığını ve hastalığının ilerlediğine dair doktor raporları bulunduğunu kaydetti. Dilekçede, 13 Ağustos tarihli Adli Tıp raporunun bilimsel dayanaklardan yoksun olduğu savunuldu.

OY BİRLİĞİYLE KARAR

Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, sunulan dilekçe ve tıbbi raporları inceledikten sonra, Çalık’ın tutuklu bulunduğu süreçte düzenli poliklinik kontrollerinin sağlandığını belirtti. Mevcut tıbbi belge ve tetkikler üzerinden yapılan değerlendirmede, Çalık’ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı açısından engel bir durum bulunmadığı kanaatine varıldı. Kurul, “cezaevinde kalabilir” kararını oy birliğiyle aldı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı. İzmir’deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık, sağlık sorunları nedeniyle 23 Haziran’da İzmir Şehir Hastanesi’ne yatırılmış, 8 Temmuz’da yeniden cezaevine gönderilmişti.