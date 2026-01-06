Bursa'da Yıldırım ilçesinde "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganın eski CHP Yıldırım Meclis Üyesi Recep Bayram olduğu ortaya çıktı. Recep Bayram, Bozbey'in korumaları, zabıtalar ve resmi görevliler tarafından engellendi.

Polis ekipleri Bozbey'e saldıran Recep Bayram ve yanındaki bir kişiyi gözaltına aldı.

'ŞAHSİ MESELE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Olay sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve buradaki mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu arada olayın şahsi bir meseleden, bir iş başvurusunun olumsuz neticelenmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

KAFTANCIOĞLU'NA DA MİKROFON FIRLATMIŞ

Öte yandan şahsın 2019 yılında dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da Yıldırım ziyaretinde mikrofon fırlattığı, toplantıda kavga çıktığı öğrenildi.