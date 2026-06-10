Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fehmi Ertin / Yeniçağ

Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, kent tarımı ve üreticiler adına hayati önem taşıyan iki kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu. Tokat'ın yıllık 600 bin tona ulaşan hububat üretimi ve jeopolitik gücüyle TMO Başmüdürlüğü’nü sonuna kadar hak ettiğini vurgulayan Başkan Bora, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 dönemi buğday alım fiyatlarının ise küresel piyasalar ve enflasyonla mücadele dengesi gözetildiğinde makul bir seviyede olduğunu belirtti.

Tokat'ın tarımsal üretim gücünün ve stratejik konumunun artık bölgesel bir idari yapılanmayla taçlandırılması gerektiğini belirten Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kentteki kurumsal ağırlığının artırılması çağrısında bulundu. Tokat genelinde son yıllarda yaklaşık 10 farklı noktada TMO hububat alım faaliyetlerinin başarıyla yürütüldüğünü hatırlatan Bora, kentin rekolte gücüne dikkat çekti.

Başkan Lütfi Bora, konuya ilişkin değerlendirmesinde: "İlimizde yıllık hububat üretimi iklimsel şartlara bağlı olarak 500 bin ila 600 bin ton arasında değişim göstermektedir. Bu muazzam üretim hacminin yanı sıra, özellikle Erbaa ilçemiz başta olmak üzere geniş bir coğrafyada haşhaş ve fındık gibi katma değeri yüksek ürünlerin de üretimi gerçekleştirilmektedir. Kentimizde lisanslı depo eksikliği bulunmasına ve TMO’nun alt yapı noktasındaki bazı yetersizliklerine rağmen, bu güzide kurumun hububat alımı konusundaki istekli ve kararlı duruşu takdire şayandır. Ancak mevcut potansiyelimiz göz önüne alındığında, Amasya gibi çevre illerle yapılan kapasite kıyaslamalarında Tokat’ın kurumsal olarak 'Başmüdürlük' statüsüne kavuşması artık bir ‘Acaba olmalı mı?’ sorularına muhatap olmamalı, elzem bir ihtiyaç olarak düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen 2026 dönemi hububat alım fiyatlarının, hem üretici hem de tüketici dengesi açısından rasyonel bir gözle değerlendiren Başkan Lütfi Bora, açıklanan rakamların mevcut piyasa koşullarında en makul seviyede konsolide edildiğini ifade etti. 2. grup buğday için belirlenen 16 bin 500 TL’lik baz fiyatın dünya piyasalarıyla olan paralelliğine dikkat çeken Bora, makroekonomik dengelerin de altını çizdi. Uluslararası piyasa verileri üzerinden bir kıyaslama yapan Başkan Bora: "Bakanlığımızca açıklanan 16.500 ₺ baz fiyat, ton başına yaklaşık 360 USD gibi bir rakama tekabül etmektedir. Uluslararası piyasalara, özellikle de ülkemizi doğrudan etkileyen Karadeniz havzası fiyatlarına baktığımızda ton başına 220-250 USD civarında seyreden bir piyasa görmekteyiz. Bu veriler ışığında, Türkiye'de yerli üreticiyi korumak adına belirlenen fiyatın son derece optimum ve destekleyici bir seviyede olduğu açıkça ortadadır. Ayrıca ülkemizin öncelikli gündemi olan enflasyonla mücadele kapsamında, gıda artış fiyatlarını minimal seviyede tutmak adına bu fiyat politikasının rasyonel bir karşılığı vardır. Tarımsal ekonomide arz edilen ürünün üreticisinden çok daha fazla tüketicisi olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır” diye konuştu.

Başkan Bora, özellikle TMO Başmüdürlüğünün şehre getirilmesi noktasında lobi çalışmalarına herkesin destek vermesini beklediklerini dile getirerek, Tokat’ın içerisinde bulunulan sezon göze alındığında esas ana gündem maddesi olarak işaret ettiği bu 2 önemli hususun, tarımsal ve hayvansal üretimin kolaylaştırılması adına gündemde yer alması gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.