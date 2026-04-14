Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, bugün düzenlenen Trabzon Dünya Ticaret Merkezi (TDTM) Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak teşekkür plaketlerini takdim etti.

Toplantı kapsamında Bıyık, Vali Adil Yazar Sokak ile DTM Sokak’ın yenilenmesine sağladıkları katkılardan dolayı; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TDTM Yönetim Kurulu Başkanı Birol Hacıoğlu, TDTM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkut Çelebi, TDTM Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Ergan ve TDTM İşletme Müdürü Orhan Gürsoy’a teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Bıyık, söz konusu çalışmaların ilçenin ulaşım altyapısına ve estetiğine önemli katkı sağladığını belirterek, iş birliği ve desteklerinden dolayı TDTM yönetimine teşekkür etti.