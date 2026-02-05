

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Yeşilova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar, Aksaray yolu üzerinde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 200 adet mavi selvi çamının toprakla buluşturulduğunu açıkladı. Bayraktar, “Geleceğimize nefes olacak bir miras bırakıyoruz” diyerek çevreye duyarlı belediyecilik anlayışını vurguladı.

Yeşilova Belediyesi, çevre düzenlemesi ve yeşil alan yatırımları kapsamında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Yeşilova–Aksaray karayolu güzergâhında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasıyla, bölgenin doğal dokusunun korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması hedefleniyor.

“BİSMİLLAH DEYİP TOPRAĞA CAN VERDİK”

Ağaç dikim çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar, projeye manevi bir sorumluluk bilinciyle başladıklarını ifade etti. Başkan Bayraktar,

“Yeşilova–Aksaray yolu üzerinde 200 adet mavi selvi çam dikimine bismillah dedik. Gayemiz hizmet, hedefimiz kalıcı eserlerdir”

sözleriyle yapılan çalışmanın sadece bugünü değil, yarını da kapsadığını dile getirdi.

“GELECEĞİMİZE NEFES OLACAK BİR MİRAS”

Dikilen her ağacın geleceğe bırakılan bir emanet olduğuna dikkat çeken Bayraktar, çevre yatırımlarının belediyecilik anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

“Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımızın soluyacağı havadır. Geleceğimize nefes olacak bir miras bırakıyoruz”

ifadeleriyle projenin uzun vadeli etkisine vurgu yaptı.

UMUT YEŞERDİĞİ YERDE GÜÇLENİYOR

Başkan Bayraktar, doğayla uyumlu şehir anlayışının Yeşilova’nın vizyonunda önemli bir yer tuttuğunu belirterek,

“Umut, yeşerdiği yerdedir”

sözleriyle hem çevresel hem de toplumsal mesaj verdi. Çalışmanın, ilçenin giriş aksında estetik bir görünüm kazandırmasının yanı sıra çevresel farkındalığı da artırması bekleniyor.

Yeşilova Belediyesi’nin başlattığı bu ağaçlandırma çalışmasının önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde de devam etmesi beklenirken, çevreye duyarlı projelerin artarak sürdürülmesi hedefleniyor. Yapılan her yeni yeşil alan yatırımıyla Yeşilova’nın daha yaşanabilir bir ilçe kimliği kazanması amaçlanıyor.