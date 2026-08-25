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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve belediye meclis üyeleri, YENİ Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen programla partiye üye oldular.

YENİ Parti’nin Bilecik ve ilçelerindeki teşkilatlanma çalışmaları devam ederken, Bozüyük’te dikkat çeken bir katılım gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile belediye meclis üyeleri toplu olarak YENİ Parti’ye üye oldu.

YENİ Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen üyelik işlemlerinin ardından yapılan açıklamada, “Bozüyük’ümüz ve hemşehrilerimiz için ortak akıl, güçlü birliktelik ve sorumluluk anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bakkalcıoğlu ve beraberindeki belediye meclis üyelerinin üyeliklerini gerçekleştirmesiyle birlikte YENİ Parti’nin Bozüyük’teki siyasi yapılanmasında yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.