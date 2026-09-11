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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kapalı Pazar esnafıyla bir araya gelerek pazarın işleyişi, uyulması gereken kurallar ve mevcut alanın daha verimli kullanılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın geniş katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kapalı Pazar alanının hem vatandaşlar hem de esnaf açısından daha düzenli, temiz ve hijyenik şartlarda hizmet vermesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda esnafın görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Bakkalcıoğlu, pazar alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Pazarın işleyişinde uyulması gereken kurallar ile alınması planlanan önlemler hakkında da esnafa bilgi verildi.

Kapalı Pazar'ın daha iyi şartlarda hizmet vermesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Bakkalcıoğlu, “Daha düzenli, temiz ve güzel bir pazar için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.