Geleneksel Mahalle Buluşmaları, bu yıl da büyük bir ilgi ve katılımla başladı. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, ilçenin geleceğini ortak akılla inşa etmek amacıyla Bakırköylü vatandaşlarla yüz yüze gelerek onların sesine kulak verdi.

DOKUZ MAHALLE TEK SALONDA GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI

Etkinliklerin ilk aşaması, Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu bünyesinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bu önemli buluşmaya, ilçenin köklü yerleşim yerlerinden olan Ataköy 1. Kısım, Ataköy 2-5-6. Kısım, Cevizlik, Kartaltepe, Osmaniye, Sakızağacı, Yenimahalle, Zeytinlik ve Zuhuratbaba mahallesi sakinleri katılım gösterdi. Toplantıda vatandaşlar, mahallelerinde karşılaştıkları günlük problemleri, kronikleşmiş sorunları ve yapılması gereken yenilikleri doğrudan ilk ağızdan paylaşma fırsatı buldu. Kendisine yöneltilen tüm soruları büyük bir titizlikle ve notlar alarak cevaplayan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, halktan gelen acil taleplerin zaman kaybedilmeden karşılanması amacıyla salonda hazır bulunan belediyenin ilgili başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine anında yönlendirmelerde bulundu.

İKİNCİ BÜYÜK BULUŞMA ATAKÖY EMEKLİLER EVİ’NDE YAPILDI

Bu yıl planlanan organizasyonların ikinci büyük mahalle buluşması ise Ataköy Emekliler Evi bünyesinde organize edildi. Özellikle Ataköy bölgesindeki komşuluk ilişkilerini ve mahalle kültürünü pekiştirmeyi hedefleyen bu toplantıya, Ataköy 2-5-6. Kısım, Ataköy 3-4-11. Kısım ve Ataköy 7-8-9-10. Kısım mahallelerinde yaşamını sürdüren çok sayıda vatandaş katıldı.

Son derece samimi ve interaktif bir ortamda geçen bu halk gününde, Ataköy genelindeki mahallelerin temel ihtiyaçları, kentsel talepleri ve günlük yaşamda karşılaşılan aksaklıklar masaya yatırıldı. Toplantıya katılan vatandaşları tek tek ve büyük bir sabırla dinleyen Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, iletilen her konunun takipçisi olacağını belirterek bürokratik engellerin aşılması için müdürlüklere gerekli talimatları resmi olarak iletti.

ALTYAPIDAN SOSYAL YAŞAMA GENİŞ KAPSAMLI GÜNDEM

Gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantılarda, ilçenin çehresini değiştirecek pek çok farklı konu başlığı ele alındı. Sokaklardaki altyapı çalışmalarından park ve bahçelerin çevre düzenlemelerine, modern ulaşım çözümlerinden vatandaşların bir araya gelebileceği sosyal yaşam alanlarının artırılmasına kadar geniş bir yelpazedeki projeler gündeme taşındı. Toplantıda sadece vatandaşlar konuşmadı, aynı zamanda Bakırköy Belediyesi teknik yetkilileri de söz alarak ilçede halihazırda yürütülen ve yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan kentsel projeler hakkında mahalle sakinlerine detaylı sunumlar yapıp bilgi verdi.

BAŞKAN OVALIOĞLU: ASIL DÜSTURUMUZ SOSYAL ADALET



Toplantının kapanış bölümünde salondaki vatandaşlara hitap eden Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, yönetim felsefelerini şu güçlü sözlerle özetledi:

Biz belediye yönetimi olarak tüm kadromuzla burada hazırız ve sizi doğrudan dinlemek için ayağınıza geldik. Mahallelerimizin sorunlarına yönelik en doğru çözümü, konunun asıl muhatabı olan sizlerle beraber aramaya geldik. Katılımcı ve toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Bizim buradaki asıl düsturumuz, temel amacımız, sosyal adaleti kendi gücümüz, yasal yetkimiz ve belediyesel sorumluluklarımız dahilinde en iyi şekilde yerine getirmektir. İşte tam da bu hedef doğrultusunda eşit, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir hizmet modelini ortaya koyuyoruz. Bu iddiamızdaki samimiyeti, dürüstlüğü ve şeffaflığı sizinle doğrudan paylaşmak için bugün bu mahalle buluşmalarında bir aradayız.