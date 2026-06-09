Ordu / Hanife Akçay-Ali Yazan / Yeniçağ



Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer Hamarat'ın sivil toplum kuruluşlarının siyasi söylemlerden uzak durması gerektiğine yönelik açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Aydın, ziraat odalarının çiftçinin sesi olduğunu belirterek, "Yanlışı eleştirmeyeceksek, sorunları dile getirmeyeceksek neden seçildik?" dedi.

Milletvekili Hamarat'ın Ulubey ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları değerlendiren Aydın, sivil toplum kuruluşlarının sadece alkışlayan değil, gerektiğinde eleştiren ve toplumun sorunlarını gündeme taşıyan yapılar olduğunu söyledi.

Aydın, yaptığı açıklamada, "Siz nasıl milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekiliyseniz, biz de çiftçimizin oylarıyla seçilmiş temsilcileriz. Görevimiz çiftçinin sorunlarını dile getirmek, yanlış gördüğümüz konularda görüş belirtmektir. Sadece koltukta oturup alkış tutmamız beklenemez" ifadelerini kullandı.

"ULUBEY'E GELDİNİZ, ZİRAAT ODASI'NI HATIRLAMADINIZ"

Milletvekili Hamarat'ın Ulubey'de maden, fındık ve tarımla ilgili birçok konuya değindiğini belirten Aydın, ilçenin en önemli çiftçi kuruluşu olan Ziraat Odası'nın programda yer almamasını da eleştirdi.

Aydın, "Ulubey'e geldiniz, ilçenin tarımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundunuz. Ancak Ziraat Odası Başkanı nerede, neden yok, davet edildi mi diye sorma gereği duymadınız. Oysa bahsettiğiniz konuların büyük bölümünün muhatabı biziz" diye konuştu.

"ZİRAAT ODALARI KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİL"

Açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullanan Mehmet Ali Aydın, ziraat odalarının bağımsız kuruluşlar olduğunun altını çizerek, "Ziraat odaları hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir. Hiç kimsenin rant elde edeceği bir yapı da değildir. Biz önce Allah'a sonra çiftçimize hesap veririz. Kimse bizi terbiye etmeye kalkmasın" şeklinde konuştu.