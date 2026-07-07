Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, devletin resmi ihracat verilerini paylaşarak fındık piyasasında yaşanan fiyat tartışmalarına sert tepki gösterdi.

"RESMİ VERİLER ORTADA"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, devletin resmi ihracat verilerini paylaşarak fındık piyasasında yaşanan fiyat politikalarını eleştirdi.

Akça'nın paylaştığı verilere göre, 1 Eylül 2025 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Türkiye'den 169 bin 480 ton iç fındık ihraç edildi ve bu ihracattan 2 milyar 219 milyon dolar gelir elde edildi.

"KABUKLU FINDIĞIN KİLOGRAMI 307,5 TL'YE DENK GELİYOR"

İhracat rakamlarını değerlendiren Akça, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şu demektir; iç fındığın 1 kilogramı 615 TL'ye, kabuklu fındığın 1 kilogramı ise 307,5 TL'ye satılmış demektir. Şu anda fındığı 160-170 TL'ye almak ne demektir, bu organizasyonu kimler yapmaktadır?"

"Hani Fındık Satılmıyordu?"

Fındığın satılamadığı ve yüksek fiyat nedeniyle talep görmediği yönündeki söylemleri de eleştiren Akça, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi soruyorum; hani bu fındık satılmıyordu, hani bu fındığın fiyatı yüksek diye kimse almıyordu, fındık fiyatı yüksek diye alternatif üretim yerleri oluşturuluyordu. Şimdi devletin resmi makamlarından aldığımız bu veriler de mi yalan söylüyor."

"Bu Ülkeye İhanet Ediyorsunuz"

Piyasadaki uygulamalara sert tepki gösteren Akça, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hepiniz kendi menfaatiniz için bu ülkeye ihanet ediyorsunuz."

"Az Ürün Vardı, Elbette Az Satıldı"

İhracat miktarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akça, geçen yıl rekoltenin düşük olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şimdi diyeceksiniz ki az fındık satılmış. Tabii ki az fındık satılacak çünkü geçen sene zaten 350-400 bin ton fındık oldu. Olmayan fındık mı satılacaktı?"

"Yetkili Kurumları Göreve Davet Ediyorum"

Devletin ilgili kurumlarına çağrıda bulunan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık ticaretinin denetlenmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu ülkenin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındık üzerinde oynanan oyunlara dur deme zamanı gelmiştir, geçmektedir de. Bu soygun düzenine artık izin vermeyin. Bu ürünün ticaretini yapan herkese bir denetim getirin. Yeter artık üreticinin alnının terini, elinin emeğini sömürenlere hesap sorun. Bütün veriler elinizin altında, kimin ne yaptığını bulmak çok zor değil. Sadece denetim ve araştırma gerektiriyor. Bu konuyu araştırmak ve bu soygun düzenine son vermek için devletimizin yetkili kurumlarını göreve davet ediyorum."