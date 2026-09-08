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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, TMO’nun 250 TL’lik fiyatına rağmen serbest piyasada fındığın 170-180 TL bandında işlem görmesine sert tepki gösterdi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık piyasasında üreticinin karşı karşıya kaldığı fiyat tablosuna çok sert sözlerle tepki gösterdi. TMO tarafından kilogram başına 250 TL olarak açıklanan fiyat ile serbest piyasadaki 170-180 TL bandı arasındaki farkı gündeme taşıyan Akça, “Artık bu soyguna ve yanlışa dur deme zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir” dedi.

“FERRERO TAAHHÜT VERMİŞTİ”

Ferrero’nun Türkiye’de açıklanan fındık taban fiyatının altında fiyat açıklamayacağını ve fındık alımı yapmayacağını taahhüt ettiğini hatırlatan Akça, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na seslendi.

Akça, şu soruyu yöneltti:

“TMO tarafından 250 TL olarak açıklanan fındık taban fiyatına istinaden serbest piyasada fındık fiyatı neden 170-180 TL bandındadır?”

“FERRERO ALIYORSA NEDEN DENETLENMİYOR?”

Piyasadaki fiyatın nasıl oluştuğunun açıklığa kavuşturulmasını isteyen Akça, Ferrero’nun verdiği taahhüdün de denetlenmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Eğer Ferrero açıklanan fındık taban fiyatının altında fındık alıyorsa, verdiği taahhüdün yerine getirilmesi için neden yetkili kurumlarca denetim yapılmıyor ve verdiği taahhüde uyması için yaptırım uygulanmıyor?”

“FERRERO DEĞİLSE 170-180 TL’YE KİM ALIYOR?”

Akça, Ferrero’nun taahhüdüne uyduğu ihtimalinde ise bu kez serbest piyasada düşük fiyatla alım yapanların mercek altına alınması gerektiğini vurguladı:

“Yok Ferrero verdiği taahhüde uyuyorsa, serbest piyasada 170-180 TL’ye fındık alımı yapan her kimse neden denetime tabi tutulmuyor?”

Akça, üreticiden 170-180 TL bandında alınan fındığın daha yüksek fiyatlarla el değiştirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Ferrero 250 TL’nin altında fındık almıyorsa, piyasadan 170-180 TL bandında fındık alıp 250 TL ve üzerine bir fiyatla satışını yapanlara niye hâlâ hesap sorulmuyor?”

“BU NASIL BİR KAZANÇTIR, BU NASIL BİR SOYGUNDUR?”

Fındık üreticisinin emeği üzerinden büyük bir fiyat farkı oluştuğunu savunan Atakan Akça, açıklamasının en sert bölümünde şunları söyledi:

“Bu nasıl bir kazançtır, bu nasıl bir soygundur… Yeter artık, yeter üreticinin kanını emdiğiniz. Düşün artık bu üreticinin yakasından…”

YETKİLİ KURUMLARA ÇAĞRI

Akça, yalnızca piyasadaki alıcılara değil, denetim sorumluluğu bulunan kamu kurumları ile siyasi temsilcilere de çağrıda bulundu:

“Ayrıca bu uygunsuzluğu denetlemeye yetkili olan kurumları ve çözüm makamında olup milleti temsil edenleri göreve davet ediyorum.”

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça’nın çıkışı, TMO’nun 250 TL’lik fiyatı ile serbest piyasadaki 170-180 TL arasındaki 70-80 TL’lik farkın kimin cebine gittiği sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.