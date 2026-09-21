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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 11. Zağnos Dereliler Geleneksel Buluşmasına katıldı. Eski mahalle kültürünü yaşatmayı amaçlayan etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Kaya, “Bu kültüre sahip çıktığınız, bu birlikteliği sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi nedeniyle uzun yıllardır yaşadıkları yerlerden ayrılan vatandaşlar, Zağnos Dereliler Geleneksel Buluşması’nda bir araya geldi. Zağnos Vadisi’nde gerçekleştirilen buluşmaya, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon eski Milletvekilleri Şevket Arz ve Hüseyin Örs, Ortahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakkı Emiroğlu ile davetliler ve eski mahalle sakinleri katıldı. Zağnos Vadisi ve çevresinde yaşamış, çocukluğu veya gençliği bu bölgede geçmiş eski komşuları ve dostları bir araya getiren etkinliğe katılanlar sohbet ederek hasret giderdi, eski günleri ve anıları yad etti.

BAŞKAN KAYA: “O ESKİ MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATTIĞINIZ İÇİN SİZLERİ TEBRİK EDİYORUM”

Geleneksel buluşmaya katılmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Bugün benim için çok güzel, çok anlamlı bir gün. Dün akşam Trabzonspor’umuz uzun zaman sonra bizlere unutulmaz bir mutluluk, bir zafer yaşattı. Hemen arkasından da, burada anıları, yaşanmışlıkları olan dere mahallemizin siz değerli insanlarıyla buluşmak beni ayrıca mutlu etti. Sizlerin burada o eski mahalle kültürünü, o eski güzellikleri yaşattığınıza tanık olmak beni çok sevindirdi. Son yıllarda maalesef bu güzellikleri kaybettik. O eski komşuluklar, dostluklar, arkadaşlıklar, çeşitli sebeplerle yaşanmaz oldu. Bu kültüre sahip çıktığınız, bu birlikteliği sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum. Bu birlikteliğin bir parçası olmaktan son derece mutlu oldum. Ben de bu derenin eniştesiyim. Kendimi yarı dereli sayıyorum. Dolayısıyla bu dere 3 milletvekili, bir belediye başkanı çıkardı. Çok bereketli toprakların insanlarısınız. Bu bereketi, bu güzelliği bugün de yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ARZ VE ÖRS, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Eski Milletvekilleri Şevket Arz ve Hüseyin Örs de yaptıkları konuşmalarda, eski günlerin komşuluk ilişkilerini, sıcaklığını, dayanışma ve yardımlaşma anlayışını anlattılar, etkinliğe verdiği destek için Başkan Kaya’ya teşekkür ettiler. Buluşma, müzik eşliğinde yapılan eğlence ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.