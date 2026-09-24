Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kentin kültür sanat hayatına büyük katkılarda bulunan Trabzon Sanatevi’nin, Valilik tarafından bulunduğu binadan tahliye edilmesi kararına karşı düzenlenen eyleme katıldı. Trabzon Sanatevi’nde gerçekleştirilen eyleme Başkan Kaya’nın yanı sıra YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender, İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Muhammet Erkan, YENİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Trabzon Sanatevi Başkanı Mehmet Kuvvet, Sanatevi Yönetim Kurulu ve eski yöneticileri ile çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

KUVVET: “BU VEBALLERİN SİYASİ KARARI OLMAZ”

Tahliye sürecine ilişkin açıklama yapan Trabzon Sanatevi Başkanı Mehmet Kuvvet, kentin sanat kimliğini konuşmalarından eksik etmeyen iktidar temsilcilerinin Sanatevi’nin kapıya konulmasına karşı ses çıkarmadığına dikkat çekti.

Kararın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Kuvvet, “Sanatevi olarak siyasi kaygı gözetmeden sanatın çatısı altında birleştik. Bu nedenle Trabzon sanat hayatının yara almasına izin vermeyiz, var olmaya devam edeceğiz. Bazı veballerin siyasi kararı olmaz. Verilen bazı kararlar insanın kurumsal siciline ya da siyasi siciline yazılmaz, insanların vicdanına yazılır. Bu utanç mülki ve idari amirlerimize bir ömür yeter” sözlerini kullandı ve gözyaşları içerisinde konuşmasını sonlandırdı.

BAŞKAN KAYA: “TARİHİN UTANÇ SAYFALARINDA OLACAKLAR”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kentin sanat hayatında büyük bir bellek oluşturan Sanatevi’nin bulunduğu binadan tahliye edilmesinin son derece üzücü ve kabul edilemez olduğunu dile getirerek, “65 yaşında bir öğretmen ağabeyimiz ağlayarak duygularını ifade etti. Bunu bize yaşatanlar tarihin utanç sayfalarında yerlerini alacaklar” dedi.

“SANATI, AYDINLANMAYI SUÇ OLARAK GÖRÜYORLAR”

Trabzon Sanatevi’nin kuruluşundan bu yana halkı aydınlatan, sanat üreten, insanlara düşünmeyi öğreten, çocukları kültürle, şiirle, tiyatroyla buluşturan bir adres olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, “Sizler yaptıklarınızla hayatı sorgulamayı öğrettiniz. Onlar bunu suç olarak görüyor. Bunun için bu bedel ödetiliyor. Ve geldiğimiz noktada 20 yıldır bin bir emekle her bir metrekaresinde birçok arkadaşımızın emeği olan bu adresten, Sanatevimiz çıkarılıyor. Trabzon ve kentimizde yaşayan her birimiz bu utancı yaşıyoruz!” diye konuştu..

“HÜSEYİN KAZAZ’DA AYNI DURUMU YAŞADIK”

Ortahisar Belediyesi olarak benzer uygulamaları yaşadıklarını dile getiren Başkan Kaya, “Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan yüzme havuzu ve tenis kortu elimizden alındı. Sonrasında Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’yle ilgili benzer bir süreç yaşadık, orayı da elimizden aldılar. Yani mesele bambaşka bunu anlamamız lazım” sözlerini kullandı.

“SANATEVİ’NİN TAHSİSİNİ İSTEDİK, CEVAP VERMEDİLER”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz tahliye sürecine karşı en başından bu yana Sanatevi’nin yanında olduk. Ortahisar Belediyesi olarak muhataplarına resmi bir yazı yazarak Sanatevi’nin tahsisini istedik. “Tahsis vermiyorsanız bize kiraya verin” dedik. Ama hiç muhatap olmadılar, cevap vermediler. O yüzden diyorum ki, neyle karşı karşıya olduğumuzu, yapılmak isteneni doğru analiz edelim, doğru anlayalım. Bu tamamen siyasi bir karardır. Ve geldiğimiz noktada anahtar teslim edilecek. Ancak o anahtar teslim edilecek bir anahtar değildir.”

SUİÇMEZ: “MAKAMLAR GEÇİCİDİR ASLOLAN TRABZON’DUR”

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Trabzon Sanatevi’nin tahliyesine karşı mücadele çağrısında bulundu. Suiçmez, “Hepimiz biliyoruz ki sanat politiktir. O yüzden bugün burada bu toplantıyı yapmak zorunda kalıyoruz. Sayın Vali şunu bilsin; Trabzon’dan çok valiler, çok bakanlar, çok milletvekilleri geldi geçti. Bunların nasıl gelip nasıl gittikleri hepimizin aklındadır. O yüzden bu makamdakiler geçicidir ama aslolan Trabzon’dur. Trabzon’un kültürel geçmişidir. Bunu onlar unutmasınlar” dedi.