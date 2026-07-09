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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından konuşan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, beş yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Dal, Erzurumspor'un hem sahadaki mücadelesi hem de misafirperverliğiyle lige değer katacağını ifade etti.

'TÜRK FUTBOLUNA RENK KATMAYA GELİYORUZ'

Yeni sezonun tüm kulüpler için hayırlı olmasını dileyen Ahmet Dal, Süper Lig'de centilmenliğin ön planda olduğu bir sezon temennisinde bulundu.

"Türk futbolunun asırlık çınarları ve birbirinden değerli kulüpleriyle aynı ligde mücadele edeceğiz." diyen Ahmet Dal, "Beş yıllık 1. Lig serüveninin ardından yeniden Süper Lig'deyiz. Sakatlıksız, kazasız, belasız, futbolun konuşulduğu, fair-play anlayışının ön plana çıktığı bir sezon olmasını diliyorum. Türk futboluna renk katmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

'ERZURUM'UN MİSAFİRPERVERLİĞİNİ GÖSTERECEĞİZ'

Erzurum'u en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Dal, "Şehrimize gelecek tüm kulüpleri, yöneticileri, futbolcuları ve taraftarları Dadaş misafirperverliğiyle karşılayacağız. Erzurum'u ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

'HEDEFİMİZ İLK SEZON LİGDE KALMAK'

Transfer çalışmalarında sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Ahmet Dal, "Bu işin sürdürülebilir olması için finansal istikrar çok önemli. Ayaklarımızı yere sağlam basarak takımımızın ihtiyaç duyduğu bölgelere doğru transferleri yapacağız. Öncelikli hedefimiz ilk sezon Süper Lig'de kalıcı olmak. Sonraki yıllar için ise daha güçlü bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.