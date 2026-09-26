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Ay Yapım tarafından hazırlanan ve tanıtımlarıyla uzun süredir merak uyandıran yeni yapım, bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Üniversite yıllarında başlayan bir arkadaşlığın zaman içerisinde güç, servet ve sırlarla çevrili bir yaşama dönüşmesini konu alan dizi, birbirinden farklı çevrelerden gelen karakterlerin kesişen hayatlarını ekranlara taşıyor.

İlk bölüm öncesinde özellikle "Başkalarının Hayatı dizisi oyuncuları" ve "Başkalarının Hayatı hikayesi" aramaları öne çıkarken, yapımın aşk, ihanet, dostluk ve güç mücadeleleri üzerinden ilerleyen hikayesi merak ediliyor.

GÖSTERİŞLİ HAYATIN ARDINDAKİ SIRLA

Hikayenin merkezinde üniversite öğrencisi Hülya bulunuyor. Hırslı ve cesur karakteriyle öne çıkan Hülya'nın okulda tanıştığı Neslihan aracılığıyla bambaşka bir çevreye girmesiyle olaylar gelişiyor.

Hülya'nın uzun süredir hayalini kurduğu gösterişli yaşamın kapısını açması, farklı dünyalardan gelen insanların bir araya gelmesine neden oluyor. Bu karşılaşmanın ardından sırlar, hesaplaşmalar ve güç mücadeleleri giderek belirginleşiyor.

Senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Burak Müjdeci üstleniyor. Yapım, dışarıdan kusursuz görünen hayatların ardındaki gizli gerçekleri ve karakterlerin yaşadığı hesaplaşmaları konu ediyor.

DİZİNİN KADROSUNDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Star TV ekranlarında yayınlanacak dizinin kadrosunda deneyimli oyuncular ile genç kuşağın dikkat çeken isimleri bir araya geliyor.

Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ dizinin deneyimli oyuncuları arasında yer alıyor. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu ise hikayenin genç karakterlerine hayat veriyor.

GENÇ OYUNCULAR KARAKTERLERİNİ ANLATTI

Dizinin genç oyuncuları, canlandırdıkları karakterlerin hikayedeki yerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hülya karakterini oynayan Eylül Lize Kandemir, karakterlerin tek bir yönü bulunmadığını ve hikayede farklı duyguların bir arada işleneceğini ifade etti. Kandemir, izleyicinin günlük yaşamda karşılaşabileceği "gri" karakterlerin tutku, düşmanlık ve vicdan arasında yaşadığı çatışmaların ekrana taşınacağını söyledi.

Sarp karakterini canlandıran Burak Berkay Akgül ise hikaye ilerledikçe karakterlerin geçmişlerinin ve zayıf noktalarının ortaya çıkacağını belirtti. Akgül, karakterlerin birbirleriyle kurduğu ilişkilerin bazı yaraları açarken bazılarını iyileştireceğini dile getirdi.

Neslihan karakterine hayat veren Doğa Bayram, zengin bir ailenin kızı olan karakterinin dışarıdan görünen yaşamıyla iç dünyasının birbirinden farklı olduğunu anlattı. Bayram, gösterişli hayatın beraberinde ağır duygusal yükler taşıdığını ifade etti.

Korhanlı ailesinin veliahtı Erim'i oynayan Demirhan Demircioğlu ise senaryonun temposuna dikkat çekti. İlk beş bölümü kısa sürede okuduğunu belirten Demircioğlu, hikayede çok sayıda ters köşe bulunduğunu ve karakterlerin kendi açılarından haklı gerekçelerinin olduğunu söyledi.

İLK BÖLÜMÜN YAYIN SAATİ BELLİ OLDU

Ay Yapım'ın yeni dizisi "Başkalarının Hayatı", ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.